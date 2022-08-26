Служба безпеки України оголосила про підозру президенту Чечні Рамзану Кадирову та трьом його поплічникам у воєнних злочинах на території України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:

Рамзана Кадирова , голови Чеченської республіки РФ;

, голови Чеченської республіки РФ; Данііла Мартинова , заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці;

, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці; Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії РФ.

Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Данііл Мартинов у минулому був спецпризначенцем ФСБ. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того як той відмовився від охорони ФСБ.

5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами:

було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких – більше сотні лежачих хворих;

підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів.

За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.

Серед потерпілих - жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, ховали там же, поблизу будинку.

Обидва поплічники Кадирова звинувачуються в:

утримуванні цивільних;

порушенні правил поводження з цивільним населенням;

використанні їх як "живого щита".

А Хусейн Межидов - ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами під час ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, що за даними СБУ, командир мобільного загону особливого призначення (ОМОН) РФ Анзор Бісаєв, який входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова, чинив звірства проти мирних людей на Київщині. Зокрема, нелюд катував неповнолітнього.