Найгіршого ж гравці ринку очікують на початку наступного року

Шведський технологічний гігант Ericsson закриває представництво в росії. На тлі західних санкцій виробник телеком-обладнання зупинив роботу, а тепер взагалі ліквідує свій російський підрозділ. Це означає, що обладнання мобільних операторів не матиме технічної підтримки та комплектуючих.

А це загрожує тим, що країна агресорка залишиться без зв'язку? Тож, чи доведеться їм тепер повертати радянські таксофони? Ольга Жидецька розкаже.

Шведський флагман з виробництва телеком-технологій "Ериксон" закриває своє представництво в росії. До кінця року компанія звільнить увесь персонал, зокрема й тих, хто здійснював підтримку обладнання на мережах операторів зв'язку. Найбільшими покупцями компанії у рф були - МТС і Tele2.

На обладнанні "Ериксон" працювало 20% ринку. І це значна проблема для галузі.

Леонтій Букштейн, шеф-редактор порталу "Мобільні телекомунікації":

"Ерикссон" і "Нокия" ушли. Раз они уходят, что мы имеем. Это отсутствие запчастей, отсутствие возможности ремонта и так далее. Это очень опасно для связи. Взять, как говорится, неотукуда.

Оператори зв'язку вже відчувають нестачу європейського обладнання. Вони відчайдушно шукають, де його купити за будь-яку ціну. Та міркують, що робити, коли й ця шпарина закриється?

Ілля Шатилін, аналітик телекомунікаційного ринку рф:

Понятно, что у нас есть "Хуавей", но если у вас в каком-то регионе сеть на "Ерикссоне", например, вы не можете просто взять и воткнуть там "Хуавея" немножко.

Леонтій Букштейн, шеф-редактор порталу "Мобільні телекомунікації":

Нас обложили со всех сторон и бьют по самым уязвимым местам. Потому что связь - это все в наше время. И развлечение, и общение, и финансы, и телемедецина и бог знает что еще. И госуслуги и так далее. Без этого невозможно. Так что уход тех, кто давал возможность поддерживать оборудование в нормальном состоянии - он означает такую проблему быстро нерешаемую.

На справі: для пересічних росіян це вже вилилося у здорожчання зв'язку та зменшення гігабайтів мобільного інтернету в пакетних умовах. На сьогодні всі оператори повідомили про збільшення вартості своїх послуг, подекуди на 60-80%.

Леонтій Букштейн, шеф-редактор порталу "Мобільні телекомунікації":

Жить чуть-чуть скромнее придется. Мы, конечно, роскошно жили до сих пор. У нас был практически неограниченный доступ ко всему в интернете. У нас было огромное количество западных всяких программ и месенджеров и хостингов. И тут все, особенно молодые пели и плясали в кадре. Вот с этим теперь придется повременить.

І якщо у великих містах люди стикнуться просто з прикрими незручностями, то мешканці неосяжної російської глибинки ризикують так ніколи й не пізнати благ цивілізованого життя як мобільний зв'язок та інтернет. Адже на тлі санкцій російський уряд зупинив обов'язкову програму з розширення телекомунікацій у важкодоступні населені пункти.

Тетяна Толмачова, аналітик телекомунікаційного ринку:

В первую очередь все новые проекты будут заморожены. Потому что оборудования для новых проектов однозначно не будет. И дальше вопрос - как поддерживать?

Латати дірки після виходу західних компаній в російському уряді розраховують через співпрацю з китайцями. А ще покладаються на своє хвалене "імпортозаміщення". Над ним у телекомунікаційній сфері, до речі, працюють уже добре десятиріччя. Проте…

Тетяна Толмачова, аналітик телекомунікаційного ринку:

Самое ужасное, что даже те российские решения оборудования, которые у нас есть - они все базируются на микрочипах, которые производят глобальные вендоры или они производятся по контрактному производству в Тайване.

Найгіршого ж гравці ринку очікують на початку наступного року, коли вичерпаються складські запаси комплектуючих. Щоправда, повного телекомунікаційного колапсу у росії аналітики не прогнозують. Але й притомних перспектив розвитку не бачать. І це на тлі стрімкого прогресу у всьому світі.