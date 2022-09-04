"Потяг до перемоги": маршрутом Запоріжжя-Львів курсуватимуть унікальні вагони [ Редагувати ]
"Потяг до перемоги" відтепер курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-Львів. Це сім пасажирських вагонів, розписаних кращими українськими митцями. Кожен вагон - тематичний, присвячений тимчасово окупованим територіям та подвигам українців, які боронять нашу землю і чинять спротив окупантам.
Сергій Вендін зустрів перший рейс. І поспілкувався з людьми, які подолали тисячу кілометрів.
Під звуки Козацького маршу у Запоріжжі зустрічають "Потяг до перемоги".
Цей пасажирський поїзд Запоріжжя-Львів складається з семи вагонів. Їх розписали українські митці. На кожному зображено одне з міст на тимчасово окупованій території та подвиги людей, які чинять опір російським окупантам.
Сергій Вендін, кореспондент:
На кожному вагоні знаходиться QR-код. Якщо його зчитати за допомогою мобільного телефону, то можна дізнатися, чому присвячений цей вагон. Ось цей, наприклад, присвячений медикам Луганщини.
Провідниця Наталія пишається тим, що працює на потязі перемоги ще й вагоні, що присвячений Луганщині.
Наталія Яценко, провідниця:
Луганщина - це наша земля, наш край. У мене сім'я з Луганщини, мені ближче.
Незвичайний потяг привертає погляди і пасажирів, і тих, хто їх проводжає.
Наталія Яценко, провідниця:
Запитують пасажири, цікавляться, деякі підходять, роздивляються вагони й просто плачуть. Бачу сльози на їхніх очах. В кожного свій регіон, який тимчасово окупований і напоминає оце все.
Олексій мало не запізнився на потяг. Тому роздивитися вагон у якому приїхав лише в Запоріжжі. Він присвячений героїчним захисникам "Азовсталі", які нині перебувають у полоні загарбників..
Олексій, пасажир:
Я дуже здивувався, коли побачив це. Мені сподобалось. Думки… постійні думки про це, як їм там тяжко…
У складі потягу є вагон, присвячений Криму, де мужній Богдан Зіза облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії. На інших - зображені мешканці Енергодара, які беззахисними вийшли проти танків; сміливі залізничники, що евакуювали людей із Харківщини; безстрашні фермери Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум'ям полях; та поки невідомі герої руху опору Херсонщини. Керівник поїзда мріє, що після нашої перемоги цей потяг першим поїде до деокупованого Криму.
Олександр Пірожков, керівник "Потягу до перемоги":
Я кажу це всім, і кажу пасажирам, що ми обов'язково поїдемо в наш Крим. Український Крим. Це будуть міста і Запоріжжя, і Джанкой, і Євпаторія, і Феодосія - ми всі поїдемо туди, обов'язково.
Олександр певен, що "Потяг перемоги" налаштовує усіх, хто його бачить, на подальшу боротьбу із загарбниками та вселяє віру у Перемогу.
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