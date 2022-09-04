Пекельна ніч: загарбники масовано обстріляли Краматорськ та Слов'янськ [ Редагувати ]
І просто пекельну ніч рашисти влаштували на Донеччині. Вони масовано обстрілювали Краматорськ та Слов'янськ. Саме в цих містах працювала наша знімальна група. Тож наші воєнкори - Руслан Смещук та Вадим Ревун - зафільмували наслідки ворожих атак. Ексклюзивний репортаж із прифронтових міст - далі.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Зараз майже північ, Краматорськ. З невеликим інтервалом - ми чули вісім вибухів, вісім приходів, як тут кажуть. Скоріш за все, це були ракети, і схоже що по Краматорську. Або можливо по сусідніх містах, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка можливо, адже в цих містах теж чули ці вибухи.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ну от вже зранку виявилось, що були множинні ураження на досить великій території, адже під удари потрапили й Краматорськ і околиці Слов'янська.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ну от це вже результати на жаль такого традиційного російського ракетного удару. Адже військових об'єктів тут немає, військових немає. Просто прихід в цивільну інфраструктуру, в результаті все навкруги зруйновано.
Це Краматорськ, влучання в оптову торговельну базу та магазини.
Пришли на работу, вот валялось на пороге у нас. От такие осколочки. - Это мы в магазине наверное под стекло положим. Как подкову, да!
Альона, продавчиня:
В ванную залезла - и пластик на голову упал. А потом вышла за двор - горит все. А я же тут работаю, побежала сюда - бо соседка отсюда бежала - у нее свекр тут работает и в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Мы сюда прибежали тут горит, кирпичи…
Вот вывалилось окно, вот то окно вывалилось, и вон там дверь. Вот тут раму вывалило, а стекла остались целыми, а там стекла выбило. А там сарай - и воду прорвало, ну воду уже сделали.
Величезна вирва посеред сільської грунтовки. Це вже околиці Слов'янська. Тут російські снаряди вдарили по приватному сектору. Та так, що люди падали з ліжок і ховалися. Сподіваючись, хоч би не зачепило дітей.
Яна, місцева жителька:
Дітей на пол, і лежали в комнаті на полу. В подвал же ми не побіжимо, бо з такими темпами ти не встигнеш. Реакція миттєва - гуп, хватаешь саме цінне, падаешь на пол - і все більш нічого.
Дехто з місцевих про цю, фронтову реальність, навіть знаходять сили жартувати. Така форма захисту психики.
Я под кровать залезла. Оно так неожиданно, неожиданно. Ну тут же часто гупає? Так. А як ви тут живете? Ну живем, бачишь - живем. Оно привыкаешь…а вот две ракеты туда полетели. Вы слышали? Я даже видела?
До того в Слов'янську російська ракета знищила дитячий садок. Порожній, у ньому нікого не було - тож обійшлося без постраждалих.
Вадим Лях, голова Слов'янської міської військові адміністрації:
Кожного дня, майже два тижні місто під обстрілами. І вночі, і вдень. Різне озброєння приміняє ворог і ракети С-300 і ствольну артилерію, сьогодні прилетіло точно в ціль - зруйнований дитячий садок. "Теремок" в центрі міста. Це вже не остання така в лапках військова ціль за останні два тижні. Така картина вирисовується, що знищують просто все, що є в центрі міста цивільне.
Під регулярними обстрілами й сусідня Костянтинівка. Це наслідки останнього нічного ракетного нальоту на місто.
Надія, жителька Костянтинівки:
Было 37 минут первого. Не знаю вставать, бежать или лежать. Оно над головой летит шуршит…в серванте у меня чашки все прыгали, окна пластиковые - я не думала что они так дребезжат. Это ужас - было очень страшно, очень.
Павло, інспектор з комунікації поліції Донецької області:
Влучання було прямо в перехрестя вулиць. Це таке жваве місце, на щастя жертв та постраждалих немає. Там машини стояли, їх пошкодило, дорогу пошкодило - велика вирва була, і також прилеглі будинки пошкоджені.
Тільки за минулу добу загинуло щонайменше три мирних жителі, щонайменше чотири людини поранені. Зруйновані чи пошкоджені кілька десятків будинків.
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Тих, хто зрештою зголосився евакуюватися й надалі вивозять у безпечні місця. Екіпаж "Білого янгола" працює під обстрілами.
Ось уже понад два місяці місто під щільним вогнем рашистів. Сюди летить усе - від мін до ракет та авіабомб. Тут немає електрики, водопостачання та мобільного зв'язку.
Ці груди уламків ще кілька днів тому - були житловими будинками. Рашистське залізяччя прилетіло просто в один із дворів приватного сектору в Краматорську.
Без вибухів та руйнувань у прифронтовому Бахмуті - не проходить і дня. Рашисти майже впритул підійшли до міста і нещадно розбивають його артилерією.
Але ворог, повідомляють у Генштабі, все ж таки мав частковий успіх у деяких районах, зокрема біля Авдіївки. Стратегія загарбника залишається незмінною: з лиця землі окупанти стирають населені пункти.