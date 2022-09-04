І просто пекельну ніч рашисти влаштували на Донеччині. Вони масовано обстрілювали Краматорськ та Слов'янськ. Саме в цих містах працювала наша знімальна група. Тож наші воєнкори - Руслан Смещук та Вадим Ревун - зафільмували наслідки ворожих атак. Ексклюзивний репортаж із прифронтових міст - далі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Зараз майже північ, Краматорськ. З невеликим інтервалом - ми чули вісім вибухів, вісім приходів, як тут кажуть. Скоріш за все, це були ракети, і схоже що по Краматорську. Або можливо по сусідніх містах, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка можливо, адже в цих містах теж чули ці вибухи.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от вже зранку виявилось, що були множинні ураження на досить великій території, адже під удари потрапили й Краматорськ і околиці Слов'янська.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от це вже результати на жаль такого традиційного російського ракетного удару. Адже військових об'єктів тут немає, військових немає. Просто прихід в цивільну інфраструктуру, в результаті все навкруги зруйновано.

Це Краматорськ, влучання в оптову торговельну базу та магазини.

Пришли на работу, вот валялось на пороге у нас. От такие осколочки. - Это мы в магазине наверное под стекло положим. Как подкову, да!

Альона, продавчиня:

В ванную залезла - и пластик на голову упал. А потом вышла за двор - горит все. А я же тут работаю, побежала сюда - бо соседка отсюда бежала - у нее свекр тут работает и в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Мы сюда прибежали тут горит, кирпичи…

Вот вывалилось окно, вот то окно вывалилось, и вон там дверь. Вот тут раму вывалило, а стекла остались целыми, а там стекла выбило. А там сарай - и воду прорвало, ну воду уже сделали.

Величезна вирва посеред сільської грунтовки. Це вже околиці Слов'янська. Тут російські снаряди вдарили по приватному сектору. Та так, що люди падали з ліжок і ховалися. Сподіваючись, хоч би не зачепило дітей.

Яна, місцева жителька:

Дітей на пол, і лежали в комнаті на полу. В подвал же ми не побіжимо, бо з такими темпами ти не встигнеш. Реакція миттєва - гуп, хватаешь саме цінне, падаешь на пол - і все більш нічого.

Дехто з місцевих про цю, фронтову реальність, навіть знаходять сили жартувати. Така форма захисту психики.

Я под кровать залезла. Оно так неожиданно, неожиданно. Ну тут же часто гупає? Так. А як ви тут живете? Ну живем, бачишь - живем. Оно привыкаешь…а вот две ракеты туда полетели. Вы слышали? Я даже видела?

До того в Слов'янську російська ракета знищила дитячий садок. Порожній, у ньому нікого не було - тож обійшлося без постраждалих.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військові адміністрації:

Кожного дня, майже два тижні місто під обстрілами. І вночі, і вдень. Різне озброєння приміняє ворог і ракети С-300 і ствольну артилерію, сьогодні прилетіло точно в ціль - зруйнований дитячий садок. "Теремок" в центрі міста. Це вже не остання така в лапках військова ціль за останні два тижні. Така картина вирисовується, що знищують просто все, що є в центрі міста цивільне.

Під регулярними обстрілами й сусідня Костянтинівка. Це наслідки останнього нічного ракетного нальоту на місто.

Надія, жителька Костянтинівки:

Было 37 минут первого. Не знаю вставать, бежать или лежать. Оно над головой летит шуршит…в серванте у меня чашки все прыгали, окна пластиковые - я не думала что они так дребезжат. Это ужас - было очень страшно, очень.

Павло, інспектор з комунікації поліції Донецької області:

Влучання було прямо в перехрестя вулиць. Це таке жваве місце, на щастя жертв та постраждалих немає. Там машини стояли, їх пошкодило, дорогу пошкодило - велика вирва була, і також прилеглі будинки пошкоджені.

Тільки за минулу добу загинуло щонайменше три мирних жителі, щонайменше чотири людини поранені. Зруйновані чи пошкоджені кілька десятків будинків.