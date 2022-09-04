За місяць на кілька гривень подорожчали - масло, молочна продукція, цукор

До важкої зими слід готуватися й українцям. Зокрема, думати про енергоощадливість та утеплення. Єдиний плюс - комунальні розцінки зростати не будуть. Президент ще минулого місяця підписав мораторій на підвищення тарифів до кінця дії режиму воєнного стану. Тож принаймні тут - подорожчання не буде.

А от на решту товарів та послуг ціни зросли відчутно. Причина зрозуміла - війна. Українці й особливо не скаржаться, але змушені затягти паски. Яких цифр на цінниках варто чекати восени? І які маємо зараз? Базаром пройшлася Анна Каменєва.

Цінові гойдалки. Чи здешевшають овочі та фрукти?

Якщо багато на опті - падає ціна, якщо мало, то зразу ціна вверх.

Як ціни відбивають в українців апетит?

Приходиться трошки в чомусь відказувати, економити.

Воно все подорожчало, воно все відчувається, коли ти пенсіонер.

Та чого чекати восени?

Тренд буде на підняття, невеличке, але підняття.

Олеся та Олексій - скуповуються на тиждень. І щоразу, кажуть, чек усе більше й більше.

Олеся Васильченко, покупчиня:

Трошки стало дорожче. Ну десь на дві тисячі ми скуплялись нам достатньо було, щас конєшно трошки більше на олію, на макарони. На м'ясне, на все, на все потрошки піднялось. Дивимось, де дешевше.

Де дешевше дивиться і пані Людмила. Каже, вже й український борщ - став делікатесом.

Людмила, покупчиня:

Це виходить в круглу суму. Людина задумується чи стоїть, можливо на такому супчику переб'юся. Ми без борщу - ну як ми. Але ж уже знаєте, стараєшся трошки зекономити, бо все подорожчало.

От ми й перевіримо, скільки коштує нині борщ. Йдемо на ринок. У м'ясний павільйон. Свинину дешевше ніж 160 гривень - не знайдеш. Значно подорожчало і сало.

Валерій, покупець:

М'ясо не дуже зросло. На 20 грн/ кг - це думаю, нормально. А от сало дорого. - Часто купуєте сало? - Ми кожен день їмо його. По 250-270 сало - це абсурд.

А от телятина, каже продавчиня Етері, здешевшала, порівняно з минулим роком.

Етері, продавчиня:

Телятина зараз коштує 250 грн. Але середня ціна 170-180 грн на борщ ми завжди рекомендуємо з кісткою м'ясо. - 150 грн кг. - Це менше, ніж торік? Чи більше? - Минулого року таке м'ясо з кісткою, грудинка, ребро, коштувало 170 грн, наразі стало дешевше.

Анна Каменєва, кореспондентка:

М'ясо для борщу ми купили. Це теляча грудинка. Обійшлася вона нам в 75 грн, тож зараз ідемо за овочами.

Спочатку прицінимося що і по чому. Максим на ринку стежить за цінами на помідори. Бо треба ж на зиму закрити.

Максим, покупець:

Если в банках, то банок 10. А если в килограммах помидор, то наверно килограммов 30 возьму. - А так кожного року берете? - В прошлом году я взял меньше. Но в прошлом году не думал, что будет война.

Законсервує більше, та от ціни поки зависокі. Чекає, коли впадуть.

Максим, покупець:

Видел по 24, думаю, будут 20 стоить, тогда куплю много. В прошлом году на зиму закупали помидоры по 9 грн.

І торік ціни на сезонні овочі - справді були в рази нижчі.

Людмила, продавчиня:

Перець. Дивіться 50 грн, в тому році був 25-30 такий самий. В тому році помідори були 20-15, зараз 28.

Альона, продавчиня:

Зараз Одеса почне збирати цибулю, побачимо що воно буде. Чи що вони по ціні буде. Но цибуля теж дорога - 30 грн, 35. - А в тому році? - Продавали ми по 10 грн, по 10-8 грн. В цьом году по 30-35.

Трохи в ціні ще має впасти картопля, буряк, морква, капуста. Та не набагато і, вочевидь, не надовго.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради:

Зараз дійсно є пік. Ціна трошки опустилася з жовтня місяця. Якщо будуть ще й заморозки, можливо це буде раніше - плюс 10-15 відсотків ми будемо бачити додаткові ціни.

Ну а ми поки скупляємося на борщ.

Картопля, якщо ви на борщ, то давайте цієї, ця смачна, вона м'якенька така.

У кожної господині свій рецепт. Я готую борщ із помідорами та перцем.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Овочі для борщу ми купили. Оце все мені обійшлося, разом з зеленню - в 115 грн.

Борщ зварила. Чотирилітрова каструля обійшлася мені приблизно в 190 грн.

Олія - зросла на 6 грн;

Гречка - не змінилась, з'явились інші позиції, але дорожче;

Яйця - зросли на 6 грн;

Свинина стегно - на 17 грн;

Свинина лопатка - зросло на 7 грн.

А що з іншими товарами? За пів року ціни злетіли на 22%. На це вплинула і війна, і курс гривні, і здорожчання пального, і логістика.

Як цінники змінилися за останній місяць? Ось наше порівняння. Йдемо до магазину. Саме в цьому ми були в липні.

Приміром, та ж сама пляшка олії 750 грам - подорожчала на 6 гривень.

Свинина. Цінник липня на стегно був на 17 гривень менший, а на лопатку - на 7 гривень.

Яйця - теж здорожчали. От десяток раніше можна було купити за 28 гривень, зараз - 34.

Зросла в ціні й курятина. Приблизно на 4-7 гривень, залежно від виду.

Валентин Літвінов, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки:

Всі стрибки цін угору по яйцях і по курятині, ми фіксували, коли виробникам фактично вдавалось експортувати товари за кордон. Відповідно коли їм це не вдавалось, в які місяці їм це не вдавалось, то ціни спадали.

За останній місяць на кілька гривень подорожчали - масло, молочна продукція, цукор. Серед круп - ціновий лідер рис. За пачку - в середньому 70-75 гривень. Здорожчав, бо це переважно імпорт і залежить від курсу. А от гречка, яку українці змітають із полиць під час будь-якої кризи, зросла в ціні у середньому на 10 гривень на кілограмі. Та невдовзі може і подешевшати, прогнозують експерти.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради:

Ми будемо спостерігати можливо опущення ціни там в районі 60-65 гривень. Але знову ж таки при умові, якщо не буде створено штучний ажіотаж, тому що штучний ажіотаж - вони створюють паніку. Паніка породжує те, що люди надмірно закуповують продукції стільки, скільки їм не потрібно.

Це теж штовхає ціни вгору. Тому експерти радять - якщо і робити на зиму запаси, то розумно.

Валентин Літвінов, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки:

Якщо люди зараз всі підуть і будуть купляти лук, то завтра лук буде коштувати 50-70 грн за кілограм. Ніхто цього не хоче. Відповідно я раджу не змінювати своєї поведінки. Якщо ви минулого року закупляли 100 кг картоплі, то цього року робіть так само.

За прогнозами експертів, ціни на продукти до кінця року підростуть ще відсотків на 10. Та дефіциту товарів - не буде: