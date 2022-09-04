Домашні завдання під тривогами та у сховищах для наших школярів

Навчання під звуки сирен. З першого вересня в Україні розпочався навчальний рік. Замість традиційних урочистих лінійок дітей чекав інструктаж із правил безпеки. Тепер кожен учень, хто відвідує школу очно, має чітко розуміти алгоритм дій у разі повітряної тривоги. А ще мати тривожний рюкзак.

А як щодо психологічної безпеки? Як заспокоїти школярів, коли лунають сирени? Карина Вакарєва поспілкувалася з психологами й вже знає відповіді на ці питання.

Дистанційно чи очно, за кордоном чи у рідному місті - українські школярі розпочали новий навчальний рік. У столиці за парти сіли 138 тисяч учнів.

Домашні завдання під тривогами та у сховищах для наших школярів - знайома практика. Але якщо "онлайн" цей процес організувати легше, то у стінах шкіл постійні сирени можуть змусити нервувати. Сім'я Горбань у перший клас відправила сина Анатолія.

Ірина Горбань, мама школяра:

Поки що офлайн, тобто ми йдемо з понеділка в школу. Два тижні в нас адаптаційний період, ну а потім будем дивитись по обставинах.

Критерії відбору школи у батьків були прості.

Щоб було безпечно, щоб було укриття.

Протягом літа комунальники та освітяни готували навчальні заклади до роботи в умовах небезпеки - облаштовували сховища, куди учні та вчителі будуть спускатися під час повітряної тривоги. Євген та Ірина - спокійні. Їх школа про укриття подбала. Й у разі ракетної загрози -

Євген Горбань, тато школяра:

Дітей одразу виводять у місцевий автомобільний паркінг. Вони там перебуватимуть, доки лунатиме повітряна тривога, потім, коли пройде небезпека, вони будуть знову вирушати до навчання.

Військова агресія росії суттєво вплинула на освітній процес. До шкільного ранця доєдналась тривожна торбинка, а кожен день учнів відтепер починатиметься з правил безпеки. Аби полегшити процес адаптації, психологи радять формувати дітям режим, говорити з ними про почуття та з розумінням ставитися до їх неуважності. А для тих, хто боїться повітряних тривог

Анна Бородіна, психологиня:

Є техніки різні, заспокоєння. Найпростіші - це повернути увагу, контакт з тілом або в реальність "тут і зараз". Наприклад, елементарно можна, щоб дорослі запитували дітей - А який зараз день? І діти почнуть пригадувати, вони вже відволічуться від того, що їх налякало. Як тебе звати? Або - який сьогодні був перший урок?

Аби допомогти школярам впоратися з першими емоціями під час спуску в укриття, важливо задіяти творчий підхід - викрикувати гасла або співати патріотичних пісень. Це підніме національний дух та подарує дітям відчуття єдності. Важливим для подолання стресу є й фізична активність - руханки мають бути щодня.

Анна Бородіна, психологиня:

Присідати, потерти вушка, гарно позіхнути, випити водички.

Під час реву сирен дитина може панікувати або замикатися у собі. І щоб цього не допустити - треба зберігати контакт з реальністю, контролювати дихання і тіло. Психологиня Світлана Ройз та гурт "Танок на Майдані Конго" напередодні навчального року випустили навіть пісню-практикум, що детально інструктує школярів.

Вушка розітри! Так! Руки догори! Так! До сонця потягнись! Так! Живота торкнись! Так!

Світлана Ройз, психологиня:

Наша пісня, вона саме спонукає і ритмом, і запропонованими дієсловами, діями - до дії, так ми виходимо зі стану ступору, так ми включаємо в роботу нашу моторну кору.

Ритмічна пісенька "Крокуй до укриття" пропонує малюкам виконувати вправи, поки йдеш до сховища. А ще вона надає новий сенс повітряним тривогам.

Світлана Ройз, психологиня:

Для мене було важливо закласти кілька посилів - це зміна відчуття тривожної сирени, що коли ми чуємо сирену - це нас захищають, це ЗСУ працює. А ще - про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Це нас виводить зі стану безпорадності. Ми щось теж можемо зробити для себе і для своєї безпеки.

Трек народився за дві години, коли фронтмени гурту ТНМК збиралися у благодійне турне до Європи.

Олександр "Фоззі" Сидоренко, вокаліст гурту ТНМК:

За годину я написав Фаготу. Фагот каже - давай за годину на студії, інакше ми не встигнемо, ми вже виїжджаємо на гастролі й ми дуже швиденько записали.

І вже здобув неабияку популярність. Лише в ютубі кількість прослуховувань сягає вісімдесяти тисяч.

Буває так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води, повільний видих-вдих.

Першачок Анатолій співанку вже оцінив.

Очень хорошая песня.

До вподоби вона й батькам.

Патріотична. І дуже-дуже гарна пісня. - І налаштовує дітей, як правильно діяти у разі повітряної тривоги.

Отож, прислуховуйтесь і слідкуйте за настроєм дитини. Потурбуйтесь заздалегідь про її безпеку - що брати, куди йти та кому телефонувати під час повітряної тривоги. Пам'ятайте, які б складні часи ми не переживали, в наших силах знайти правильний підхід до дітей і допомогти їм.