Іспанія відмовилася від ідеї передати Україні танки Leopard. Про це повідомила глава Міноборони Королівства Маргарита Роблес, пише El Mundo.

За її словами, танки "знаходяться в абсолютно плачевному стані", і перевірки показали, що їх не можна використовувати, оскільки "це був би ризик для людей".

Сьогодні ми розглядаємо всі можливості (для допомоги Україні - ред), але я вже можу сказати, що "Леопарди", які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо (передати - ред.), тому що вони знаходяться в абсолютно плачевному стані. Були відповідні перевірки, і вони знаходяться у стані, в якому їх не можна використовувати. Ми не можемо їх передати, тому що це буде ризик для людей.

У середині липня іспанські ЗМІ повідомляли, що офіційний Мадрид готується передати Україні 10 танків Leopard 2A4, проданих Німеччиною в 1995 році. Частина з них мала бути модифікована, але через брак грошей їх законсервували, вони перебувають на базі іспанської армії в Сарагосі.

Нагадаємо, що Північна Македонія безоплатно передала Україні радянські танки Т-72.