Відмовились від участі у бойових діях: окупанти влаштували бунт [ Редагувати ]
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російські окупанти на півдні України влаштували бунт. Вони відмовилися брати участь у бойових діях.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - зазначли наші воїни.
В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.
Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.
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