ПрАТ "Рівнеазот", що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, відновив роботу масштабного аміачного комплексу потужністю понад 650 тонн аміаку/добу.

Також розпочався запуск цеху вапняково-аміачної селітри, потужністю 1600 тонн/добу та цеху неконцентрованої азотної кислоти, яка є сировиною для виробництва добрив, потужністю 960 тис. тонн азотної кислоти на рік.

Таким чином, після проведення планових ремонтних робіт, на "Рівнеазоті" відновлюється повний цикл виробництва мінеральних добрив.

Про це повідомив Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF.

"Ми розпочали планову сезонну кампанію із запуску ключових цехів. Насамперед ми збільшуватимемо обсяги виробництва вапняково-аміачної селітри – найбільш затребуваного добрива на сьогоднішній день. Подальше відновлення роботи виробничих потужностей залежатиме від кон'юнктури ринку - потужності завантажуватимуться пропорційно до платоспроможного попиту. Не менш важливим фактором діяльності підприємства є доступність сировини – доступність та поточна вартість газу, необхідного для виробництва добрив", – коментує Михайло Заблуда, Голова Правління ПрАТ "Рівнеазот".

За його словами, рішення про збільшення виробництва ІАС пов'язане із поступовим відновленням сезонного попиту на ВАС, а також із відкриттям нових експортних можливостей. "Будучи частиною холдингу Ostchem, "Рівнеазот" своєчасно та у повному обсязі підготувався до осіннього сезону, щоб забезпечувати українських аграріїв базовими азотними добривами", – зазначив Михайло Заблуда.

Відновленню робіт передувало завершення планового капітального ремонту агрегату підготовки синтезу газу в цеху Аміак-2, капітальний ремонт турбогенераторної установки, а також капітальний ремонт агрегату №6 потужністю 120 тис. тонн на рік у цеху неконцентрованої азотної кислоти, а також проведення низки необхідних підготовчих робіт обладнання.

Group DF консолідує активи у газорозподільній, хімічній, титановій та портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа. Засновник та власник Group DF – український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Ostchem – азотний холдинг Group DF, який поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входить "Рівнеазот", Черкаський "Азот", а також "Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол" (не працюють і знаходяться на окупованих територіях).

ПрАТ "Рівнеазот" входить до групи OSTCHEM з 2011 року. З моменту придбання Дмитром Фірташем у ПрАТ "Рівнеазот" було інвестовано понад 1,3 млрд. грн.