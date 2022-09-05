В Україні засудили зрадників які передавали росії позиції "Азову". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обидва отримали 10 й 16 років в'язниці.

Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів.

Один із засуджених - уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав російським кураторам інформацію про розташування корпусів "Азову". Після цього він покинув територію України, однак під час повномасштабного вторгнення росія "повернула" його назад.

Він мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Зрадника затримали у Чернівцях, а його спільника - у Чернігові.