Понад 50 кораблів вийшли з портів України: куди везуть зерно [ Редагувати ]
Через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. Про це повідомляє ВВС.
Свою порцію продовольства вже отримали:
- Нідерланди,
- Німеччина,
- Румунія,
- Ірландія,
- Франція,
- Італія,
- Іспанія,
- Греція,
- Туреччина,
- Ліван,
- Китай,
- Індія,
- Південна Корея,
- Ізраїль,
- Судан,
- Єгипет,
- Джибуті.
Як пише видання, це зовсім небагато. У 2021 році Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН розподілила у всьому світі 4,4 мільйона тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.
Посадовці ООН, яких опитало ВВС, визнають, що початок справді скромний, але пропонують поглянути на ситуацію ширше.
Старший представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Грег Берроу заявив:
Не треба змішувати те, що робимо ми, із загальним відкриттям портів та повінню ринку цією надзвичайною кількістю зерна.
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