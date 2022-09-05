Через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. Про це повідомляє ВВС.

Свою порцію продовольства вже отримали:

Нідерланди,

Німеччина,

Румунія,

Ірландія,

Франція,

Італія,

Іспанія,

Греція,

Туреччина,

Ліван,

Китай,

Індія,

Південна Корея,

Ізраїль,

Судан,

Єгипет,

Джибуті.

Як пише видання, це зовсім небагато. У 2021 році Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН розподілила у всьому світі 4,4 мільйона тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.

Посадовці ООН, яких опитало ВВС, визнають, що початок справді скромний, але пропонують поглянути на ситуацію ширше.

Старший представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Грег Берроу заявив: