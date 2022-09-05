Зеленський зідзвонився з Макроном: про що говорили [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Зеленського.
Президента говорили про:
- ситуацію на фронті;
- підтримку з боку Франції;
- місію МАГАТЕ на ЗАЕС.
Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії рф. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
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