Три тисячі 700 євро заробляє росія щосекунди на продажі нафти й газу. І це лише від постачання енергоресурсів на ринок Німеччини, - стверджує французький журналіст Франсуа Ленгле в ефірі люксембурзького каналу "Ер-Ті-Ел". Загалом країни ЄС від початку війни в Україні купили в росії палива на понад 87 мільярдів євро. І саме завдяки цим грошам рф здатна спонсорувати свою криваву - так звану "спецоперацію". Чи допоможе нафтове ембарго покласти край її фінансуванню, та куди кремль збуватиме "чорне золото" на тлі посилення санкцій - дізнавалася Марина Біленька.

Нафта й нафтопродукти.

Природний газ.

Вугілля.

На цих трьох стовпах утримує баланс економіка росії. Торік доходи від продажу викопного палива склали 45 відсотків федерального бюджету рф. На тлі повномасштабного вторгнення в Україну кремлівські скарбниці продовжують наповнюватися.

Солдати одержують зарплатню. Зброя виробляється, хоч і не без труднощів.

Паралізувати можливість рф фінансувати війну - найголовніша мета санкцій Заходу. Від російського газу ЄС поки не в змозі повністю відмовитися.

Отож обмеження ЄС у галузі енергетики спершу торкнулися імпорту російського вугілля.

А з 5-го грудня - набуде чинності нафтове ембарго. Воно, як стверджують аналітики, спричинить різке штучне скорочення пропозиції нафти на світовому ринку і стрибок цін.

Софія Донець, російський економіст:

Маємо дуже різні оцінки аналітиків ринку. Але деякі кажуть, що ціни на нафту можуть сягнути 190 доларів за барель, тобто навіть із дисконтом російська нафта може торгуватися вище 100 доларів за барель, що є цілком задовільним.

З початку літа міністр фінансів США Джанет Йєллен пропонує обмежити вартість російської нафти, щоб, з одного боку, зберегти обсяг постачання на світові ринки, а з іншого - не дати уряду рф заробити.

Джанет Йєллен, міністр фінансів США:

У той час, коли російська війна призвела до підвищення цін на енергоносії у всьому світі, я вважаю, що обмеження вартості нафти є одним із найпотужніших інструментів, які ми маємо, щоб допомогти боротися з інфляцією, забезпечуючи постійний потік палива на світові ринки за нижчими цінами.

Виходом є запровадження так званої "стелі цін". Це максимальна вартість одного бареля, за якою рф легально може торгувати нафтою на світовому ринку, попри ембарго. Країни "великої сімки" вже погодили застосування цього інструменту. За даними видання "Блумберг", вони хочуть встановити "стелю" на рівні 40-60 доларів за барель. Цього вистачить, щоб покрити витрати на добування і постачання палива, але недостатньо, щоб фінансувати війну проти України.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

росія отримує економічну вигоду від невизначеності на енергетичних ринках, яку спричинила війна, і отримує великі прибутки від експорту нафти. Ми хочемо цьому рішуче завадити.

За оцінками "Блумберг", цьогоріч росія отримає від експорту енергоносіїв близько 285-ти мільярдів доларів, що на 20 відсотків більше, ніж у 2021-му. Отож у планах кремля немає місця продажу нафти за фіксованими цінами, які диктуватиме Європа й США.

Дмитро Пєсков, прессекретар Кремля:

Країни, які доєднаються до потенційної такої "верхньої межі цін" - вони не будуть серед споживачів російської нафти. Ми просто не будемо за таких неринкових принципів із ними взаємодіяти.

Хоча торгувати нафтою зі знижкою - для рф не в новинку. До війни дисконт становив кілька доларів, порівняно з еталонним сортом Брент, а після вторгнення і санкцій - знижки збільшилися до 30-40 доларів за барель.

Основним ринком збуту для дисконтної російської нафти стала Азія.

Видання Bloomberg:

Індія нині - ключовий покупець російських енергоресурсів. Вона скуповує зі знижкою мільйони барелів сирої нафти, яку бойкотують Європа та США. Оскільки конфлікт затягнувся, третій за величиною імпортер нафти спочатку збільшив закупівлі флагманської сирої нафти марки Urals, яка завантажується із західної частини росії, і тепер конкурує за Espo, багатий на дистилят сорт, що надходить зі сходу та зазвичай закуповувався Китаєм.

Дійшло то того, що Індія імпортувала майже мільйон барелів на день. Утім, в останній тиждень закупівлі майже вдвічі скоротилися. А сталося це після візиту делегації американських чиновників до Нью-Делі.

Очолив її заступник міністра фінансів США і координатор санкційної політики Вашингтона - Воллі Адайемо.

Він начебто запропонував Індії долучитися до переліку країн, які підтримують "стелю цін" для російської нафти, - стверджує видання "Блумберг". Утім, індійський уряд від цієї ідеї відмовився.

Китай також виступає проти фіксації вартості російської нафти. При цьому Пекін, ще нещодавно один із топ-покупців палива з рф, скорочує його закупівлі вже кілька місяців поспіль.

Видання "Ойл Прайс" вважає, це пов'язано з ковідними локдаунами. Країні просто не потрібно так багато нафти.

При цьому лише Китай та Індія, купуючи нафту, у березні, квітні й травні поповнили скарбницю рф на 24 мільярди доларів.

Чи матиме "стеля цін" широку підтримку світу - говорити зарано. Утім, ембарго ЄС на російську нафту залишить незатребуваними мільйон 250 тисяч барелів на день.

У підсумку росії доведеться скорочувати видобуток, вважає Міжнародна енергетична агенція. За її прогнозом, вже на початку наступного року виробництво нафти у рф впаде на 20 відсотків. Вперше від початку нульових.