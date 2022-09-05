НАТО готовий покрити 50% запиту України на постачання зимового одягу, взуття та зимових наметів для Збройних Сил України. Про це пише Spiegel з посиланням на отримане в альянсі підтвердження про підготовку "зимового пакету" для ЗСУ.

Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу доставити теплий одяг та зимові намети для 200 000 українських вояків.

За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ.

Згодом до "зимового пакета" приєдналися Німеччина, Данія й інші країни.

25 серпня Міноборони Іспанії підтвердило, що передасть Україні систему ППО та ракетні боєприпаси, а також зимову форму для ЗСУ.