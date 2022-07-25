НАТО надасть Україні новий пакет допомоги: що він включатиме [ Редагувати ]
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НАТО надасть Україні новий пакет допомоги, який зачепить як фінансовий, так і військовий сектор.
Про це повідомляє в інтерв'ю генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу. НАТО надасть комплексний пакет допомоги, включаючи засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних систем захисту від дронів", - розповів він.
За його словами, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО, покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити оборонну спроможність України та сектор безпеки.
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