Окупанти змушені переносити проведення так званого "референдуму" в Херсонській області з ряду причин. Серед них - просування ЗСУ та відсутність підтримки з боку населення.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram.

"Чергове перенесення термінів проведення шоу "референдум" у Херсоні пов'язане з активними діями ЗСУ, тотальною відсутністю підтримки з боку населення, страхом перед ризиками втрати територій вже після проведення референдуму, що буде складно пояснити своїй аудиторії", - зазначив Соболевський.

За його словами, також варто відзначити технічну неготовність окупаційної влади до організації "шоу" подібного масштабу.