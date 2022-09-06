"Евакуація" з Криму від рф: у Зеленського рекомендували відмовитись [ Редагувати ]
У Представництві президента України в АР Крим не рекомендують користуватися "евакуацією", яку організовують російські окупанти. Про це повідомляє "Укрінформ".
Таміла Ташева зазначила, що не варто довіряти загарбникам.
Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками рф чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога.
Представниця президента України в АРК наголосила, що деокупація неминуча, і наші громадяни, зокрема в Криму, мають бути до неї готові.
Ми не говоримо, що це буде завтра. Однак це буде і до цього треба готуватися - як фізично, так і морально. Прийняти важливі для себе рішення про те, як діяти під час деокупації. Зібрати необхідні речі та документи. Спланувати маршрути переміщення та транспорт, якщо буде така необхідність.
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