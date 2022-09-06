У Представництві президента України в АР Крим не рекомендують користуватися "евакуацією", яку організовують російські окупанти. Про це повідомляє "Укрінформ".

Таміла Ташева зазначила, що не варто довіряти загарбникам.

Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками рф чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога.

Представниця президента України в АРК наголосила, що деокупація неминуча, і наші громадяни, зокрема в Криму, мають бути до неї готові.