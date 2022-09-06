На Київщині загалом треба відбудувати близько п'яти тисяч приватних будинків

Лише на Київщині треба відбудувати близько п'яти тисяч приватних будинків. Їхні власники зараз живуть у родичів чи друзів, у мобільних містечках чи орендують житло. Хоч і маленькими кроками, але вдається зменшити кількість тих, хто потребує помешкання. Так, відзначили новосілля у селі Дмитрівка!

Для родин, які втратили житло через ворожі обстріли - завдяки меценатам та обласній підтримці - збудували п'ять просторих будинків. Люди вже навіть отримали ключі. Михайло Манилюк дізнавався - чи задоволені власники новими оселями?

Наприкінці травня на цьому будівельному майданчику лише починали зводити стіни!

Місяць потому встановлювали дах!

А тепер - це вже готові житлові будинки!

Село Дмитрівка - всього за п'ятнадцять кілометрів від Києва. У березні, коли російські загарбники сунули на Київ, вони повністю зруйнували в громаді понад триста (340) приватних осель. Коли ж наші захисники звільнили село від ворога, за кошти меценатів тут стали зводити перші п'ять нових будинків.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Люди, які втратили своє житло через обстріли російських військ, вже отримали ключі від п'яти ось таких новеньких будинків. В них просторі кімнати, великі вікна, а головне взимку буде тепло.

Серед тих, хто отримав ключі - родина військового, який загинув у боях на Харківщині. Двоє синів втратили батька, до того ж ворожий боєприпас повністю знищив будинок родини. Валентина запрошує нас до своєї нової оселі!

Простора кухня. Три кімнати. Вбиральня. Це будинок площею понад дев'яносто квадратних метрів! І жити тут можна навіть на горищі.

Валентина Ресінська, власниця будинку:

Дуже подобається планіровка. Дуже подобається, що вона світла. Що такі великі вікна. Що простору багато. Так, як в мене два хлопці, велика сім'я. Тут можна святкувати й дні народження, місця для всіх вистачить.

Валентина у захваті від нового будинку. Свою кішку на поріг оселі - за традицією - впустила першою.

Валентина Ресінська, власниця будинку:

Коли наш будинок зруйнували, вона залишилася тут в зруйнованому будинку і прождала нас увесь цей час і вже після деокупації села, сестра чоловіка прийшла, забрала її до себе додому. Я не знаю, яким чудом буквально дня три чотири назад, коли будинок добудувався - вона звідти втекла і прийшла сюди.

Опалювання в будинку буде електричним чи на твердому паливі. Усередині вже повністю зроблено ремонт, сільська громада допомогла з побутовою технікою. Є холодильник, варильна поверхня, витяжка. На кухні - каже Валентина - вона проводитиме весь вільний час.

Валентина Ресінська, власниця будинку:

Борщ із сальцем, з цибулькою. - Тобто раз у тиждень буде борщ? - Як же ж без борщу.

А поруч із будинком - стоятиме альтанка.

Увечері тут дуже, знаєте, сидіти. Особино літом. Ми тут облаштуємо, щоб можна було б і на вулиці відпочивати. Тому що в нас тут чудове місце.

Залишилося купити меблі. Тоді господиня планує влаштувати новосілля. Запросить найближчих людей. Щось смачненьке отримає і пухнаста красуня Машка.

Мабуть купите їй смачненької рибки і посадите за стіл разом? - Да, да, да. Вона тоже вже хоче новосілля відсвяткувати.

Проєкт відбудови житла у Дмитрівській громаді його автори не планують обмежити лише п'ятьма вже готовими будинками.

Олександр Іванчук, куратор проєкту з відновлення житла у Дмитрівській громаді:

Заявки кожен день збільшуються, станом на п'ятницю, якщо я не помиляюся, то було подано близько сімдесяти заяв на відбудову, мається на увазі документи, які всі необхідні для того, щоб попасти в чергу на відбудову. І найближчим часом, сподіваємося, що ми продовжимо будівництво. Проєкт погоджено і будемо радувати людей своєю роботою.

Один такий дім будівельники зводять усього лише за місяць - ділиться Олександр Іванчук. Гроші на всі роботи й матеріали дають благодійники. Таким житлом - переконаний куратор проєкту - можна забезпечити постраждалих від війни й в інших населених пунктах Київщини!

Олександр Іванчук, куратор проєкту з відновлення житла у Дмитрівській громаді:

Вони дійсно дуже швидко монтуються, вони теплоефективні, з енергозберігаючими технологіями. Всередині вони комфортні. В цілому, якщо задатися метою і при наявності фінансування, будівельних матеріалів - це цілком можливо!

За даними Київської обласної військової адміністрації, на Київщині загалом треба відбудувати близько п'яти тисяч (5 000) приватних будинків. Їхні власники зараз живуть у родичів чи друзів, у мобільних містечках чи орендують житло.