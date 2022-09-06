Байден відмовився визнавати росію країною-спонсором тероризму [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден заявив, що росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє Reuters.
Від будь-яких інших коментарів стосовно цієї тези він відмовився.
Так, на запитання одного з журналістів на прес-конференції в Білому домі, чи росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден коротко відповів: "Ні".
При цьому від додаткових коментарів стосовно цього американський лідер утримався.
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