Президент США Джо Байден заявив, що росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє Reuters.

Від будь-яких інших коментарів стосовно цієї тези він відмовився.

Так, на запитання одного з журналістів на прес-конференції в Білому домі, чи росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден коротко відповів: "Ні".

При цьому від додаткових коментарів стосовно цього американський лідер утримався.