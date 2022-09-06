РСЗВ "Буревій": потужна вогнева міць плюс максимальний захист бійців [ Редагувати ]
Потужна вогнева міць плюс максимальний захист бійців. Формула, що притаманна для РСЗВ "Буревій". Це машина вітчизняного виробництва й одна з найсвіжіших на озброєнні української армії. Нашим колегам із Військового телебачення вдалося побачити роботу підрозділу, що працює саме з "Буревієм".
Олександр Осовський, воєнний кореспондент:
Реактивна система залпового вогню "Буревій" - це українська модернізація ще радянських РСЗВ "Ураган". Перші випробування відбулися у 2020 році, а вже зараз ця техніка проходить бойове хрещення на сході України.
"Буревій", як і "Ураган", стріляє снарядами 220-го калібру. Але встановлена реактивна система на нове шасі. Завдяки цьому екіпаж перебуває у повністю броньованій кабіні, а отже захист - на максимумі.
Позивний "Фрізьор", військовослужбовець Збройних сил України:
Краще проходить бездоріжжя, завдяки тому, що тут регулюється кліренс машини. Тобто тут є подушки, завдяки чому машину підіймає або опускає для проходження доріг різної місцевості.
РХБЗ-захист фільтра й подається тільки чисте повітря.
Прилад нічного бачення. Має різні режими бачення.
Швидкість і влучність - теж на висоті. Для прицільної стрільби машина має чотири лапи, які стабілізують платформу та роблять її непорушною під час роботи. Це збільшує точність влучання.
Позивний "Омега", військовослужбовець Збройних сил України:
Машина - це така техніка, в якій завжди щось по-іншому працює. Швидкість роботи пакета, Тобіш розвертається пакет швидше, тобіш працюємо швидше. Лапи скидаються довше, але це все ми компенсуємо роботою пакета. Тобіш кожен день щось новеньке ми дізнаємось.
Виїхали з хлопцями на завдання, ми швидко зрозуміли, чому швидкість у роботі має першочергове значення. Ворожа артилерія нещадно б'є по позиціях наших захисників - тут скрізь вирви від вибухів. Трапляються ракети, що не здетонували.
Позивний "Ракета", військовослужбовець Збройних сил України:
Коли він залітає в бліндаж, вкапується, а потім розривається. Чому саме по нам, я не розумію. Але сам факт - під обстріл попали. Воронка така - метрів 2-2,5.
За таких умов уся команда має працювати злагоджено. Тому командири вимагають, аби хлопці знали та вміли виконати обов'язки кожного з членів екіпажу.
Позивний "Омега", військовослужбовець Збройних сил України:
Колектив у нас налагоджений. Та всі взаємозаміняємі. Тобіш кожен може замінити свого товариша та відпрацьовувати його роботу. Це все у нас з опитом, відкалібрувалося.
І в таких умовах наші артилеристи працюють у режимі 24/7, щоразу влаштовуючи ворожим військам вогняне пекло.
Позивний "Папай", військовослужбовець Збройних сил України:
Вже за шість місяців війни, наші екіпажі дуже добре працюють, тому що вони були навчені до цього, і тут вже свої вміння вони відточили.
У нас направлення таке, що ми працюємо постійно. Ми можемо працювати не в одному напрямку, а в декількох. І цілі нам можуть дати в любу пору, день чи ніч.
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