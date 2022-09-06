Верховна Рада України проголосувала за запровадження заборони на трансляції засідань парламенту на весь час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За - 241. Фактично тепер телеканал "Рада" може показувати все, окрім засідань Верховної Ради. Провели цей законопроект тільки завдяки голосам з ОПЗЖ. Напевно саме тому ОПЗЖ не виводять з Ради, щоб використовувати їхні голоси.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні з 23 серпня 2022 року ще на 90 діб.

Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про мобілізацію: кого забиратимуть до війська і де можуть вручати повістки.