Проєкт закону №7668-д про повернення акцизів на бензин, дизель і автогаз пройшов перше читання у парламенті. У разі його ухвалення у цілому в Україні може здорожчати пальне.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету, депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що закон повертає акциз на скраплений газ на рівні 52 євро за 1 тис. літрів, акциз і ПДВ для альтернативних видів палива прирівнює до 100 євро за 1 тис. літрів, акциз на бензин і дизель - до 100 євро за 1 тис. літрів.

Проєкт закону підтримали 236 депутатів, серед них - 178 "Слуг народу", по 16 нардепів "Платформи за життя і мир" та "Довіри", 12 представників "Відновлення України", сім - "За майбутнє", шість позафракційних депутатів, один нардеп від "Голосу". Ярослав Железняк висловився "проти".

29 серпня урядовий законопроєкт доопрацював та підтримав профільний комітет. Серед змін - на скраплений газ встановлено акциз у розмірі 52 євро за 1 тис. літрів, а уряд пропонував 100 євро.

За оцінкою Консалтингової групи "А-95", акцизи щомісяця приноситимуть у бюджет на 3,059 млрд гривень, тоді як уніфікована ставка могла б давати 3,340 млрд.