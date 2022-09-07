У середу, 7 вересня, експерти з країн Євросоюзу проведуть технічну нараду щодо запровадження ліміту цін на російський газ. Передбачається, що це має скоротити доходи росії та її здатність фінансувати воєнне вторгнення до України.

Першими про ціновий ліміт домовилися лідери країн "Великої сімки" (G7). У комюніке червневого саміту йдеться про необхідність вивчити цю ідею та погодити граничні ціни на імпорт газу з росії. І для ще більшої ефективності пропонується запровадити їх одночасно із загальноєвропейським рішенням.

За даними Bloomberg, країни G7 вже доручили профільним відомствам розробити відповідний механізм. Німеччина, Франція і особливо зацікавлена в обмеженні цін Італія лобіюють це питання на рівні Євросоюзу. Але незважаючи на те, що провідні економіки ЄС дотримуються лінії на удар по російських газових доходах, більшість країн європейського блоку досі вагаються через загрозу повного припинення поставок.

Очікується, що сьогодні на технічній нараді може прояснитися майбутнє цієї ідеї. Обговорення стелі цін активізувалося у відповідь на політику "Газпрому", який зупинив основний маршрут поставок - газопровід "Північний потік", а також на рекордне зростання біржової вартості вище 3 500 доларів за тисячу кубометрів. Як пише Bloomberg, в Брюсселі впевнені, що обмеження слід запровадити в разі готовності до зупинки імпорту. По всій видимості, така готовність є.

"Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що йде до Європи", - заявила днями президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але далеко не факт, що ціновий ліміт на рівні ЄС вдасться погодити швидко. У тому числі тому, що "російський троянський кінь" - Угорщина - тільки домовилася про додаткові поставки та, ймовірно, не готова ризикувати своїм імпортом.

При цьому фон дер Ляєн вважає, що енергетична криза вимагає комплексного вирішення. За її словами, президент росії володимир путін використовує газ в якості зброї, тому обмеження ціни - це лише один з елементів. Пропозиції Єврокомісії також включають:

зниження попиту на електроенергію

допомогу вразливим споживачам і підприємствам

підтримку виробників електроенергії

Як пише Financial Times, енергетичне агентство Єврокомісії підготувало два варіанти дій. Перший - встановлення ліміту на оплату імпортованого з росії газу, другий - запровадження системи обмеження цін, яка буде відрізнятися в різних країнах в залежності від їх енергетичного балансу.

У той же час поки неясно, якою саме має бути гранична ціна. Однак передбачається, що вони не повинні сильно перевищувати собівартість видобутку і транспортування. При цьому необхідно зберегти економічний стимул для Росії, щоб їй все-таки було вигідніше постачати газ, а не перекривати трубу.