"путін публічно зізнався у агресії проти України: Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що президент росії володимир путін публічно зізнався у злочині агресії проти України. На Східному економічному форумі він підкреслив, що військове вторгнення в Україну було свідомим рішенням.
Про це повідомляється у Twitter.
Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на видноті. Справедливість повинна восторжествувати.
Нагадаємо, путін заявив, що росія ввела свої війська на Донбас у 2014 році через нібито геноцид жителів Донбасу.
Ми почали військові дії у 2014 році після "державного перевороту" в Україні ті, хто не хотів нормального мирного розвитку і прагнув до придушення свого власного народу, проводячи одну військову операцію за одною і піддаючи "геноциду" людей, які проживають на Донбасі 8 років. Росія прийняла рішення після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом. Росія прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний противник збройним шляхом. Ми це зробили свідомо.
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