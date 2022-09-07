Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що президент росії володимир путін публічно зізнався у злочині агресії проти України. На Східному економічному форумі він підкреслив, що військове вторгнення в Україну було свідомим рішенням.

Про це повідомляється у Twitter.

Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на видноті. Справедливість повинна восторжествувати.

Нагадаємо, путін заявив, що росія ввела свої війська на Донбас у 2014 році через нібито геноцид жителів Донбасу.