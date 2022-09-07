"Газпром" розродився пафосним відеороликом, у якому натякає, що Європа замерзне без російського газу. Крутий жіночий вокал, видовищні кадри, компʼютерна графіка… Та, як завжди, щось пішло не так. Чи то на бюджеті зекономили, чи-то, як зазвичай, вкрали виділені гроші. Але результат не те, що європейців не налякав. А навіть самих росіян насмішив. Чим саме? Розповість Ольга Жидецька.

"Газпром" продовжує лякати європейців холодною зимою без російського газу.

Пафосний відеоролик, у якому нещасна Європа нібито замерзає - гуляє мережею. Та от тільки криворукі російські пропагандисти знову дали в штангу. У кадрах з нібито європейськими містами жителі упізнали Красноярськ.

Ось цей самий міст в ролику, що оспівує принади зими у Красноярську, із морозом у мінус 30.

От тільки жителі культурної столиці Східного Сибіру обурюються газпромівському креативу - Красноярськ, як і величезна кількість менших міст в росії, не має газу.

Приємно, що відео з прольотом повз міст видають за Європу, а насправді це кадри міста Красноярська. І так, у нас буває дуже холодно, і волого, обтяжено незамерзаючим Єнісеєм.

А знавці творчості радянського барда Юрія Візбора - пісню котрого взяли за основу ролика, влучно зауважують, що автори чомусь викинули цілий куплет.

"Плачут мокрые осины,

Плачет дедушка Арбат,

Плачет синяя Россия…"

От про "синю" Візбор особливо слушно зауважив. Це, до речі, підтверджують і перехоплені СБУ розмови окупантів.

Все бухие, все синие с*ка, и всем по*уй, что нас сейчас здесь раз**башат…Гарайкин синий, заводской синий, командир полка синий, все синие на*уй.

Але жителям "синьої росії" до перекручування слів і фактів не звикати. Тому й газпромівський ролик, вочевидь, адресований саме внутрішній аудиторії, якій акивно згодовують його меседж.

Натомість проблема зупинення постачань Газпромом для європейців натепер уже не є катастрофою, адже до початку опалювального сезону країни ЄС змогли акумулювати необхідний мінімум запасів газу - сховища дочасно заповнені на 80% - та продовжують диверсифікацію постачання.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Росія більше не є надійним постачальником енергії. Це частина нової реальності. Німецький уряд підготувався до такого сценарію. Вже наприкінці цього року, приблизно через 10 місяців після початку війни, у Північному морі запрацюють перші LNG-термінали.

І хоч прийдешня зима і справді буде для Європи непростою, в енергетичній війні програє сам Газпром. Кому продаватиме свій газ, після того, як Європа знайде спосіб без нього обходитися? Це питання доблесні російські пропагандисти воліють замовчувати. Напевно, обмірковують новий креативний сценарій відео-локшини, під яку досі з радістю підставляють свої вуха росіяни.