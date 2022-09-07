Прощавай, зброє. Журналісти незалежного видання The Insider підрахували, що вже до кінця року Росія залишиться майже без снарядів, артилерії та бронетехніки. А у Пентагоні діляться інформацією про те, що Кремль планує закупити ракети і артилерію у Північної Кореї. Чи справді армію окупантів чекає снарядний голод і чи може війна закінчитися, тому що росіянам не буде чим битися - наша Світлана Чернецька розпитала експерта Королівського інституту оборонних досліджень у Лондоні.

Журналісти видання The Insider провели масштабне аналітичне дослідження. Підрахували, скільки втрат уже зазнала російська армія у техніці та амуніції від початку повномасштабного вторгнення в Україну. І дійшли висновку, що до кінця цього року країна залишиться майже без артилерії, бронетехніки та снарядів. Це за умови збереження інтенсивності війни. Нині у боях окупанти витрачають за добу від 40 до 60 тисяч снарядів усіх типів, порахували аналітики.

Це набагато вищі темпи, ніж, приміром, у двох чеченських війнах. Значні проблеми у ворога і з бронетехнікою. Росіяни не лише втрачають її у бойових діях, а й мусять ремонтувати після влучання снарядів та активної експлуатації. У Королівському інституті оборонних досліджень Великої Британії погоджуються, що проблеми з військовим транспортом у Росії точно є.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI:

Ця бойова техніка у поганому стані, не модернізована, часто її зберігали в неналежних умовах і взагалі не обслуговували. Ми бачимо приклади бойових машин зі складів, де замість вибухової речовини у динамічному захисті - звичайна гума. Тобто працівники обманювали при виробництві, економили гроші, замінюючи дорогі компоненти. Тож що глибше Росії доводиться занурюватися у свої склади, то ненадійніше і старіше обладнання вона дістає.

Але водночас експерт Бронк не погоджується, що ситуація така критична. Каже, зараз у росії є стільки танків, бронетранспортерів і вогнепальної зброї усіх видів, що бракує людського ресурсу для управління ними. І навіть якщо зі складів витягують значно старіші танки без новомодних прицілів, систем зв'язку та гіроскопів, то це не так страшно, бо і без того немає людей, які вмітимуть користуватися усіма цими застарілими досягненнями. Натомість зараз у росіян виникла значно більша проблема, запевняє аналітик.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI:

У них немає достатньо дорожного транспорту, позашляховиків, щоби доправляти ту величезну кількість снарядів, якої вони постійно потребують на передовій. Тож росіяни везуть цей вантаж залізницею на максимально доступну відстань і там облаштовують склади амуніції, звідки розвозять снаряди машинами - куди потрібно. А це означає, що противнику легше визначити розташування такого складу і влучити в нього. Тож через те, що українці так ефективно знищують склади амуніції останні два місяці, росіяни намагаються роззосередити їх на місцевості. І це лише додає роботи і так перевантаженій системі логістики.

Тактику українських Збройних сил цілити по складах - експерт називає дуже ефективною. І саме вона може вплинути на хід війни, але аж ніяк не нестача амуніції в ЗСУ. Аналітик погоджується - що довше триватимуть бойові дії, то менш ефективною буде російська зброя, хоча вона все ж зможе завдавати величезних втрат. Найгірша ситуація в РФ зараз із кількістю високоточного озброєння: балістичних та крилатих ракет. А це означає, що окупанти битимуть менш прицільно, і це загрожує більшими жертвами серед мирного населення.