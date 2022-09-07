Попри обстріли та небезпеку для власного життя, невеликі ресурси та дефіцит продуктів, харків'яни не кидають напризволяще вуличних тварин. У Харкові побільшало бездомних собак та котів - хтось із колишніх господарів загинув під час обстрілів, а інші, виїжджаючи з міста, залишили своїх домашніх улюбленців. Тепер про них дбають містяни, які не можуть пройти повз голодну і нещасну тварину.

Щодня пані Інна опікується котами, які живуть на вулиці: дає тваринам їжу і воду. Кількох хвостатих жінка забрала додому.

Інна, жителька Харкова:

Вот последнего я подобрала, он вообще никакой, этот вислоухий, вообще - видно и морально подавленный и такой весь в очень плохом состоянии. У нас очень много кошек, котов брошенных, где-то в районе 40-50 штук - это я не считаю домашних.

Доглядати за котами пані Інна почала від початку війни. Каже: не могла спокійно спостерігати, як ледве виживають безпорадні тварини.

Інна, жителька Харкова:

Во время войны мы остались вдвоем с женщиной и ходили по всему району кормили и подбирали кого могли. А так, раз в день кормили под бомбежкой, это в шесть часов утра когда они бомбили. Многих тех, что побросали, я ж говорю, они умерли. Бомбежка, голод, холодно тогда было, мы многих похоронили.

Двічі на день підгодовує котів у своєму дворі і пані Надія.

Надія, жителька Харкова:

Я как на работу хожу - утром и вечером кормлю их. У меня там порядка десяти котов. Коты, в общем-то, полудикие. Есть, которые брошенные коты, тоже приходится кормить, различий не делаю естественно, потому что все хотят кушать.

Годувати тварин харків'янам допомагають волонтери - вони привозять корм у різні райони міста.

Триста кілограмів сухого котячого корму днями роздали і в комунальному центрі поводження з тваринами.

Ольга Голубєва, речниця КП "Центр поводження з тваринами":

До нашого комунального підприємства раз за разом зверталися люди, які ще до війни годували котиків на вулиці та ті, хто став годувальником котів вимушено. Просили надати інформацію або поділитися кормами, щоб прогодувати безпритульних тварин на вулицях.

На руки людям видали по три кілограми. Допомагати з їжею для тварин у закладі планують і надалі.

Ольга Голубєва, речниця КП "Центр поводження з тваринами":

Хтось підгодовує 10 котів, хтось підгодовує вісім котів, є навіть жіночка, у якої під опікою перебуває 42 кота. Тобто ми розуміємо, що людям наразі важко, корм все є таки коштує грошей. Певно, що таку акцію ми проведемо ще раз, тому просимо харків'ян слідкувати за новинами на нашому офіційному сайті.

З початку війни кількість бездомних тварин зросла. Чимало людей, рятуючи своє життя, вимушено покинули домівки. Та не всі змогли забрали своїх тварин. Домашні собаки і коти опинилися просто на вулиці.