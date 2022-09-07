Вже кілька місяців поспіль діти і дорослі розфарбовують величезний паркан.

Вони прикрашають обійстя та вірять у Перемогу. Мешканці Кривого Рогу власноруч оздоблюють місто. Вже кілька місяців поспіль діти і дорослі розфарбовують величезний паркан. Тепер на ньому - патріотичні малюнки та зображеннями героїв української сучасності. Незвичайні картинки бачив наш Артур Терещенко.

Дворічний Даня - генератор ідей для мами Валерії. Усе яскраве на цьому подвір'ї створено для нього, зокрема, і барвистий стінопис. Один із центральних малюнків на паркані присвячений чотирилапому захиснику України, зірці інстаграму - песику Патрону, якого нещодавно відзначили на державному рівні.

Валерія Курділь, співавторка парканного муралу:

Наш президент маленькій собачці вручав медаль. І я коли це дивилася настільки просльозилася, що я зрозуміла, ця собака має бути поруч. Він має бути захисником нашого будинку.

А це частина того ж паркану, але вже біля сусіднього подвір'я. До його розпису доклали рук Юлія та Евеліна. Працювали в тандемі.

Юлія Шаргородська, співавторка парканного муралу:

Я почала, деякі батьки з іншого боку почали малювати нашого подвір'я. Я запропонувала Евеліні, і вона мені допомагала, підтримала. Кожну нашу роботу ми працювали разом із нею.

У тринадцятирічної Евеліни Алієвої, крім занять у художці школі, віднедавна з'явилося ще одне захоплення - колекціонування поштових марок. Тож із натхненням перемальовувала картинку, що стала мемом.

Юлія Шпргородська, співавторка парканного муралу:

Надихнули авжеж марки України. Вони дуже гарні, такі патріотичні і ми вирішили їх зобразити.

Евеліна Алієва, співавторка парканного муралу:

Постійно підходять люди, фотографуються. Настрій піднімає. Для дітей теж гарно - патріотичні марки, це добре для дітей!

Тим часом вуличні майстри фарб та пензлів не полишають надії встигнути до холодів розмалювати весь паркан.

Євгенія Остапченко, мешканка будинку: