"На Херсонщині ЗСУ наступають та руйнують переправи ворога" - британська розвідка [ Редагувати ]
У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар'ївці, який російські сили розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.
За даними британської розвідки, переправа в Дарьвці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.
Систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви і поповнювати запаси техніки зі сходу.
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