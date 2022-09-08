У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар'ївці, який російські сили розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.

За даними британської розвідки, переправа в Дарьвці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.