Двадцять дві тисячі приватних будинків були пошкоджені під час боїв на Київщині! Ще майже п'ять тисяч - зруйновані повністю. Таку статистику подають в обласній військовій адміністрації. Оселі поступово відновлюють, але грошей на це катастрофічно не вистачає. І у відбудові активно допомагають волонтери.

Так у селі Козаровичі пошкоджені ворожими снарядами хати ремонтує будівельний батальйон "Добробат". Чи встигнуть до холодів? Михайло Манилюк дізнавався.

Село Козаровичі російські війська окупували у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Саме тут наші захисники підірвали дамбу, аби зупинити наступ ворога на столицю.

У селі, просто посеред будинків мирних жителів, рашисти облаштували табір. На городах розмістили потужну техніку й били з неї по сусідніх населених пунктах. Петро на своєму подвір'ї досі зберігає кілька десятків гільз від ворожих боєприпасів.

Петро, житель с. Козаровичі:

Отут стояли машини. А дальше за стовпом стояли пушки. І стріляли.

Будинок дідуся рашисти обстріляли, коли вже тікали звідси. Повністю знищили дах - його вже полагодили волонтери.

Петро, житель с. Козаровичі:

Хороші рєбята, помагають. Главне, щоб криша була над головою. Окна постіклені і все. До зими готові.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Село Козаровичі було в окупації понад місяць. Тут на вулиці Польовій російські війська з артилерії обстрілювали будинки мирних жителів. Чи не кожна друга домівка зазнала руйнувань.

Хата Олександра теж стала мішенню для російського племені. Чоловік розповідає - орки поводили себе, мов дикуни. Ходили по оселях, забирали їжу та побутову техніку.

Олександр Ярош, житель с. Козаровичі:

Телефон забрали. Кажу, хоча б дитині телефон оставте. Там два процента було заряда. Хоть якось розвлікати дитину в погребі.

Поки село було окуповане, Олександр, разом із дружиною та чотирирічним сином, переховувалися у погребі.

Олександр Ярош, житель с. Козаровичі:

Зверху матраци, на яких жінка з дитиною була. Тут я економ такий зробив і підбив, щоб в спину не тягнуло. 25 утром вони зайшли й 25 вдень біля високовольтної лінії, біля дамби збили вертольот і він коли падав перебив високовольтну лінію і з того моменту світла не було до середини квітня.

Якби не волонтери, Максим не зміг би відремонтувати свій дім, що постраждав від ворожих обстрілів. Каже - на це просто немає грошей.

З лютого місяця практично без роботи сидимо. Їм благодарим, за те, що допомагають нам, якби не вони. Через місяць уже почнеться практично осінь і врємєні затички уже не допоможуть.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Цей дах буквально посічений осколками від ворожих снарядів. Зараз хлопці демонтують шифер і одразу кладуть новий. Адже скоро сезон дощів і хата може промокнути до нитки.

Закріпившись страховкою, добробатівці один за одним витягують на крокву листи шиферу.

Шифер рівняють, болгаркою зчісують зайве. І прибивають цвяхами.

Юрій Судначюрі, волонтер добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Тут пошкоджена повністю вся криша і ми будемо відновлювати. Тут заплановано понад сто листів шиферу на відновлення.

Юрій, родом із Житомирщини, безкоштовно допомагає людям відновлювати зруйновані будинки. Його волонтерський батальйон складається з хлопців, які раніше жодного відношення до будівництва не мали. Вчителі, програмісти, спортсмени... Дехто - родом з населених пунктів на сході країни, що нині тимчасово окуповані росіянами.

Юрій Судначюрі, волонтер добровольчого будівельного батальйону "Добробат":

Я працюю дистанційно, маю можливість. Наприклад - день тут, а ввечері сів за комп'ютером попрацював. А так, моя думка - мене воєнкомат не забрав, то я вирішив допомагати волонтерством. Допомагаємо хто чим може.

Тут, у Козаровичах, волонтери вже відновили п'ять будинків. Матеріали на відновлення житла добробатівці купують за гроші небайдужих людей. На черзі - ще три ремонти.

В нас поки що план за місяць закінчити все будівництво. Будуть додавати - будемо працювати довше. В нас на сайті дуже багато заявок, біля восьми тисяч - це в Київській області будинків. Але в загальному понад 200 тисяч заявок на допомогу.

Загалом на Київщині пошкоджено двадцять дві тисячі приватних будинків! За даними обласної військової адміністрації, за кілька місяців після деокупації вдалося відновити понад шістсот домогосподарств. Темпи відбудови повільні - бо недостатньо грошей.

Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації:

До кінця 22-го року ми плануємо відновити близько десяти тисяч об'єктів, що постраждали від бойових дій. Зокрема є розуміння та попередні домовленості щодо фінансування цих відновлень. На відбудову потрібні величезні кошти. В умовах, коли в країні триває війна їх на жаль не вистачає. Щодня ми проводимо зустрічі та переговори з міжнародними організаціями та країнами-партнерами, щоб долучати їхній ресурс до відбудови регіону. Вже зроблені конкретні кроки, але ще дуже багато роботи. Впевнений - ми з усім впораємося, головне єдність наших з вами зусиль.

Тим часом в Україні вже створили Довідник із розбудови міст - там є детальна інформація про будматеріали та план будівництва житлових кварталів.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:

Довідником користуватимуться люди, які беруть безпосередню участь в процесі відбудови наших міст та містечок. Архітектори, дизайнери, держслужбовці в профільних департаментах та активні члени громади знайдуть в цьому довіднику багато корисного.

Є довідник, є робочі руки. Залишилося знайти гроші, аби мешканці постраждалих від війни будівель мали можливість якнайшвидше повернутися до нормального життя у своїх домівках.