Карл III буде офіційно проголошений королем Сполученого Королівства на Раді зі вступу в престол, який відбудеться завтра, 10 вересня.

Карл автоматично став королем після смерті своєї матері, але Рада зі вступу на посаду зазвичай скликається в Сент-Джеймсському палаці в Лондоні протягом 24 годин після смерті государя.

Після смерті королеви він буде скликаний пізніше, оскільки оголошення про її смерть надійшло вчора тільки рано ввечері, а значить, не було достатньо часу, щоб підготувати плани до сьогоднішнього ранку.