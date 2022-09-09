Карла III офіційно проголосять новим королем Британії 10 вересня - Daily Mail [ Редагувати ]
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Карл III буде офіційно проголошений королем Сполученого Королівства на Раді зі вступу в престол, який відбудеться завтра, 10 вересня.
Карл автоматично став королем після смерті своєї матері, але Рада зі вступу на посаду зазвичай скликається в Сент-Джеймсському палаці в Лондоні протягом 24 годин після смерті государя.
Після смерті королеви він буде скликаний пізніше, оскільки оголошення про її смерть надійшло вчора тільки рано ввечері, а значить, не було достатньо часу, щоб підготувати плани до сьогоднішнього ранку.
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