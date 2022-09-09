В ГУР розповіли, скільки ракет залишилося у росії [ Редагувати ]
У російської армії на сьогодні залишилося менше 200 ракет "Іскандер", тому рф б'є по Україні старими С-300, які вже необхідно утилізувати. Про це повідомляє ГУР Міноборони.
Так, за словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, російські війська зараз дуже рідко застосовують "Іскандери".
Востаннє, буквально в серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі.
За підрахунками ГУР МО, російські ракети С-300 знаходяться на зберіганні вже понад 30 років, а більшість з них років 35-40. Їх кількість становить близько 7 тисяч одиниць.
Замість того щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.
Що стосується "Калібрів", то до повномасштабної війни росія могла виробляти в рік 150-180 таких ракет. І зараз окупанти намагаються не витрачати ці ракети, оскільки близько 70% комплектуючих не російського виробництва, розповів представник ГУР МО.
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