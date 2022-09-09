ЗСУ захопили голову окупаційної адміністрації села Іванівка Харківської області [ Редагувати ]
Бійці Збройних Сил України захопили голову окупаційної адміністрації села Іванівка Харківської області.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та опублікував фото українського військового з затриманим зрадником.
Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина).
по темі
Станом на неділю, 28 серпня, окупанти ведуть масовані наступи, зокрема, на Донбасі
У суботу, 27 серпня, станом на 06:00 Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення
За кілька днів сили ЗСУ встигли деокупувати понад тисячу квадратних кілометрів території країни
У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів і знищили кілька одиниць ворожої авіації