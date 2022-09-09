У п'ятницю, 9 вересня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні. Про це повідомляє Reuters.

Під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі він сказав:

Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає.

Ці досягнення стануть серйозним ударом для росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити факти на місцях силою і заслуговує на подальшу підтримку.