До 24 лютого в житті Єлизавети Козирєвої було все: щаслива родина, успішна робота та хобі. Втім, її світ перевернувся з першими нічними вибухами. Миколаївська майстриня-вишивальниця стала на захист Батьківщини нарівні з чоловіками. Але навіть під обстрілами не забуває про творчість, тож наважилася на відкриття виставки у рідному місті.

Це вишивка бісером - український візерунок, який на рушниках вишивають.

Ці сукні Єлизавета створила та вишила сама. Любов до рукоділля перейняла від бабусі, яка була знаною вишивальницею. Жінка досі тримає як оберіг її рушники і надихається ними.

Єлизавета Козирєва – майстриня:

Це мені нагадує про наше покоління, про моє коріння, що ми українці. Це наші пташки, це наші квіти. Це наші волошки, це мальви.

Активно взялася за голки та нитки 20 років тому після народженням першого сина. Декоративне мистецтво настільки захопило жінку, що кожної ночі після роботи сідала за п'яльця. З часом опанувала і різні техніки - хрестиком, бісером, стрічками, тепер взялася за мікровишивку. З власними роботами Ліза об'їздила виставки по всій Україні.

Валентина Кривцова - голова громадської організації "Культурно-мистецька асоціація "Арт-спокуса"":

Дуже багато технік: це об'ємна вишивка, це і об'ємний текстиль. Додає оригінальності роботам, коли майстриня додатково застосовує в оформленні робіт сучасні матеріали, це і стрази, і акварельні олівці, і текстильний контур.

А це інша сторона життя Лізи. Точніше те, що від неї залишилося. Магазин та кафе - вщент розбиті після прильоту по Миколаєву чергової російської ракети.

Після цього Ліза сховала юридичне посвідчення, призупинила транспортний бізнес, рідних відправила у безпечне місце. А сама - підписала контракт із ЗСУ, як і її старший син.

Єлизавета Козирєва – майстриня:

В суботу я повернулася до Миколаєва, а в понеділок була в воєнкоматі. Щоб стати разом з сином на захист Батьківщини. Ми тепер нікуди не поїдемо, будем до останнього захищати батьківщину, Миколаїв. Це мій рідний дім.

Вишивати зараз поки немає можливості. Але старих робіт зібралося стільки, що вистачило на цілу виставку.

Інга Хоржевська - співорганізатор виставки:

Це твори, поруч з якими комфортно та спокійно. Коли дитина поруч з вами грається або спить, вам спокійно? Спокійно. Коли поряд квітнуть квіти - це ж продовження життя. Дитина, квіти.

Єлизавета разом з іншими майстринями вирішили організувати низку виставок "Берегині України". Аби довести, що навіть під час війни, навіть у напівзруйнованому місті про народні традиції та культурні цінності не забувають!