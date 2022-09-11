В Кабміні назвали найважливіші санкції проти росії [ Редагувати ]
Європейському союзу слід ввести санкції проти росії в енергетичній та газовій сферах. Зокрема, потрібно обмежити доступ рф до західного ринку енергоносіїв. Саме такі обмеження найбільше вдарять по країні-агресору.
Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.
"Є повне розуміння, що енергоносії та газ - це ахіллесова п'ята рф. І введення обмежень по різних сферах, обходячи жорсткі заходи саме у цій сфері, яка найболючіше вдарить по росії, по людях, які віддають накази вбивати цивільне населення, - це прояв слабкості", - сказала вона.
Стефанішина зазначила, що наразі узгоджується восьмий пакет санкцій проти країни-агресора, а також ведеться робота щодо дев'ятого пакету обмежень.
Вона додала, що чим довше Євросоюз, який є піонером в санкційній політиці, буде думати про половинчасті рішення і ставити у пріоритет єдність, тим довше росія буде вести війну проти України.
На думку Стефанішиної, потрібно вводити такі обмеження, які зможуть стримати рф і сприяти завершенню її агресії.
"Поки що ми не бачимо цього в перспективі, але ми вважаємо, що найважливішими санкціями є обмеження доступу росії на ринок енергоносіїв у Європі та заході в цілому", - додала вона.
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