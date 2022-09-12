Звільнення Ізюма: СБУ оприлюднила фото [ Редагувати ]
Українські військові звільнили місто Ізюм Харківської області від російських окупантів. Про це повідомляє СБУ в Telegram.
Служба безпеки України показала перші фотографії з деокупованого міста.
Наші захисники радять почати цей ранок з родзинок. Кажуть, корисно для здоров'я. А ось російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов'язково використовуємо За призначенням - проти ворога.
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