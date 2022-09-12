ЗСУ звільнили майже всю Харківську область (карта) [ Редагувати ]
В ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область. Про це свідчать дані на порталі Deepstatemap.
Окупанти відійшли за річку Оскол у бік Луганської області.
Збройні Сили України взяли під контроль село Уди, а також міста Вовчанськ та Ізюм (всі в Харківській області).
Тим часом на інших ділянках фронту продовжуються бої.
В Інституті вивчення війни також підтверджують звільнення Харківської області по правий берег річки Оскол. Там показали, яку територію вдалося звільнити за останні 11 днів.
The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH— Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022
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