В ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область. Про це свідчать дані на порталі Deepstatemap.

Окупанти відійшли за річку Оскол у бік Луганської області.

Збройні Сили України взяли під контроль село Уди, а також міста Вовчанськ та Ізюм (всі в Харківській області).

Тим часом на інших ділянках фронту продовжуються бої.

В Інституті вивчення війни також підтверджують звільнення Харківської області по правий берег річки Оскол. Там показали, яку територію вдалося звільнити за останні 11 днів.

