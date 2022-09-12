Світ у захваті, ворог - у паніці. Так підсумував 200 днів війни президент Володимир Зеленський. Й справді, міжнародна спільнота затамувавши подих стежить зараз за опором України російській навалі. І успіхи контрнаступу на сході, звісно, не залишилися непоміченими.

Що пишуть про просування українських військ впливові видання та аналітики? Та як реагують світові лідери? Проаналізувала все Ольга Жидецька.

Оце місце перетинання державного кордону з Кацапією, зі сторони Кацапії. А он уже український прапор встановила "Хартія". Так що все буде Україна!

Подібні ролики зі звільнених від окупантів українських міст заполонили медіапростір. І добрим новинам про вдалий контрнаступ радіють не тільки українці. Переможний похід ЗСУ вітають міжнародні експерти та партнери Києва. Зокрема у своїй доповіді британський Інститут дослідження війни пише, що успіх на Харківщині, призведе до знищення значних сил окупантів та посилить проблеми російської армії.

Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну вісь росії на Донбасі. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.

Успіхи ЗСУ вітають і в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень - статтю його фахівця Джека Вотлінга публікує "Зе Гардіан".

Попри те, що ані наступ в Херсонській області, ані прорив на півночі від Ізюму не мають вирішального характеру, ці операції будуть мати широкий вплив на російські можливості й спровокують дедалі більшу злість військових і політичних еліт росії на керування війною.

Оглядачі CNN називають наймасштабніший від лютого контрнаступ ЗСУ не просто великою перемогою, а ознакою переламного моменту в російсько-українській війні.

Схоже, війна вступає в нову фазу після сильного удару України по зонах російського контролю над частинами Сходу завдяки швидкому наступу, у результаті якого українські війська увійшли в стратегічне місто Ізюм після п'яти місяців окупації.

"Коли ви прочитаєте цю статтю, ймовірно, вона вже застаріє", - так про блискавичну швидкість контрнаступу пише дослідник воєн Майк Мартін для The Telegraph.

Останні 72 години вивчатимуть історики та військові, адже українцям вдалося відвоювати понад 2 500 квадратних кілометрів окупованих територій. Ізюм та Купʼянськ є ключовими містами, без яких рф не зможе ефективно забезпечувати свої сили на сході України. У ширшому контексті це означає, що російське військо в Україні розпадається.

Натомість у Білому Домі про український контрнаступ говорять стримано. Президент Джо Байден обмежився обережним коментарем - "ситуація розвивається".

А от французький президент Емануель Макрон на тлі значного прориву ЗСУ вкотре подзвонив у Кремль і закликав путіна до мирних переговорів.

Своя думка в країнах Балтії. Зокрема міністр закордонних справ Литви вважає - для закінчення війни Україні потрібні не перемовини, а ще більше західної зброї.

Більше жодних повчань. Більше жодних сумнівів. Жодних переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Україна захищала нас усіх, навіть коли дехто не вірив, що вдасться. Зараз настав час для нас висловити нашу глибоку вдячність.

Про те, що майбутній мир має бути укладений лише на умовах України та основах міжнародного права, говорить і латвійський президент. На його думку, захід не має підштовхувати Україну до компромісу. А ще зобов'язаний підтримати євроінтеграційні прагнення Києва.

Егілс Левітс, президент Латвії:

Я цілковито переконаний - після війни, після української перемоги - Україна стане однією з найпотужніших європейських націй. Ми маємо підтримати Україну, ми маємо зробити свій внесок в перемогу. Це наш спільний тягар.

Оптимістично про майбутнє говорить і президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн запевняє - ЄС допоможе відновити Україну після завершення розв'язаної росією війни.

Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також виборюють наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня війни росії. Ми допоможемо відновити Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС.

А от росія принизливого воєнного провалу може й не пережити. Такий обнадійливий прогноз дають поважні аналітики на порталі Атлантичної Ради.

З часів розпаду СРСР ще не було такого одночасного загострення кількох криз включно з нездатністю уряду забезпечити стабільний економічний розвиток, посиленням розбіжностей між москвою і федеральними регіонами, а також наближенням військової поразки чи нескінченного глухого кута в Україні.

На думку автора статті - Януша Бугайського - на сьогодні росія нездатна адекватно реагувати на такі виклики. Тож найближчими роками найімовірніше повторить долю СРСР або Югославії.