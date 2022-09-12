В Польщі засудили заклик до переговорів з путіним [ Редагувати ]
Усі хто закликає до переговорів з президентом російської федерації володимиром путіним - ламає європейську єдність.
Про це сказав заступник голови МЗС Польщі Марцін Пшидач в інтерв'ю для PAP.
За словами Пшидача, усі країни, які наполягають на діалозі з путіним, повинні усвідомлювати, що тиск заради досягнення угоди також здійснювався і в період існування "нормандського формату".
"Ми всі знаємо, до чого призвів цей формат: він не призвів до стабільного миру. 24 лютого та росія, з якою "нормандський формат" і далі хотів вести дискусію, просто запустила ракети в напрямку Києва й атакувала незалежну Українську державу", - зауважив дипломат.
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