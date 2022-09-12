Усі хто закликає до переговорів з президентом російської федерації володимиром путіним - ламає європейську єдність.

Про це сказав заступник голови МЗС Польщі Марцін Пшидач в інтерв'ю для PAP.

За словами Пшидача, усі країни, які наполягають на діалозі з путіним, повинні усвідомлювати, що тиск заради досягнення угоди також здійснювався і в період існування "нормандського формату".

"Ми всі знаємо, до чого призвів цей формат: він не призвів до стабільного миру. 24 лютого та росія, з якою "нормандський формат" і далі хотів вести дискусію, просто запустила ракети в напрямку Києва й атакувала незалежну Українську державу", - зауважив дипломат.