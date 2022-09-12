Їх женуть, вони біжать. І все що можуть - мститися здалеку. Окупанти знову вдарили по Харкову. Цієї ночі вони поцілили в житловий будинок. Вже відомо про одного загиблого та двох поранених. Як повідомив міський голова, росіяни навмисно били по мирних.

Це їхня помста харків'янам за успіхи ЗСУ. А нам є про що звітувати й чим пишатися. Як повідомили у Генштабі, минулої доби окупанти залишили селища Великий Бурлук та Дворічна - це на кордоні Харківської області з росією.

Як у звільнених містах зустрічають українських захисників? Далі - найяскравіші моменти.

Всі чекали на Херсонщині, а запалало на Харківщині. Контрнаступ української армії. Наші бійці почали відвойовувати території на сході та південному сході від Харкова.

Восьме вересня. У пабліках з'являється інформація - українські бійці заїжджають у Балаклію. Люди стоять вздовж узбіч і не можуть стримати емоцій.

Люди виходять зустрічати бійців з прапорами й обіймами.

Доброго дня! Слава Україні! Да, Свої!

Молодці, хлопці! - Все добре, все добре! - Ми пів року молилися, щоб ви до нас вернулися! Вже сил немає.

А це відео - вже з-під будівлі Балаклійської адміністрації. Розчулені жінки обнімають визволителів.

Как мы вас ждали!

І вже увечері того ж дня на сторінці президента з'являється короткий ролик без коментарів. З якого - зрозуміло - Балаклія - Україна!

Пане головнокомандувач! Місто Балаклія Харківської області взято під контроль! Наказ виконано! Російські окупаційні війська відійшли! Головне управління розвідки "Кракен". Сьогодні 8 вересня. 16:00. Слава Україні!

А ще пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині.

Далі вся країна затамувавши подих стежить за просуванням українських військ. І вже за день - 92-та бригада ЗСУ публікує фото з Куп'янська: над містом майорять українські прапори.

Куп'янськ дождався!

Люди зустрічають воїнів з квітами.

Дякую! - Ми вам сніданок гарячий привезли. - Дякую! - Оце таке утро. Дівчата біжать. - Уууу. Слава Україні!

Українські бійці не спиняються. З вишок - летять в багнюку триколори. З біл-бордів - ворожа агітація.

10 вересня українські військові встановлюють державний прапор в Ізюмському районі

Тепер село Велика Комишуваха під нашим контролем. І тут на хаті замайорів прапор Україні. Хлопці, Слава Україні! Героям Слава!

І ось нарешті 11-го, тобто напередодні - український прапор замайорів і над Ізюмом. Місто було стратегічною точкою окупантів. При відході росіяни підпалили будівлю районної адміністрації.

Головна площа Ізюма. Ще догорає приміщення місцевої адміністрації. Навколо все зруйновано. Але нічого. Все відновимо. Ізюм був, є і буде Україна. І все буде Україна. (ззаду хтось кричить Україна - Понад усе! Путін - Ху**о!)

Слава Україні! Ізюм - місто України! Ураа!

На звільнені території повертаються поліцейські. Офіцер Ізюмського райуправління Сергій показує своє старе робоче місце.

Найшли мою табличку, будем щас вішать с Колєй.

Співробітники ДСНС підіймають прапори над своїми частинами.

Є звістки й з півночі Харківщини.

Ми знаходимося у нашому рідному селищі Казача Лопань. Слава Україні! Слава ЗСУ! Казача є, була і буде Україною! І ніякого "руського міра" тут не буде! Можете бачить, де ганчір'я "руського міра" валяється! Слава Україні, Слава ЗСУ!

А це відео ще з одного населеного пункту на півночі Харківщини, куди увійшли українські військові.

11 сентября. Мы зашли в Липцы первыми. А это вот такая вот "саперы". Дядя Саша пошел наводить порядки. Убирать мусор.

Верхние и Большие Прохода под контролем штурмового 127 батальйона. Харьковская область, Слобожанщина.

Надвечір 11 вересня українські військові почали викладати відео із зображенням вже прикордонної зони. Добровольці беруть під контроль державний кордон.

Оце місце перетинання державного кордону з Кацапієй. А он уже український прапор. Встановила "Хартія". Так що все буде Україна. Слава Україні!

Насправді де повинен бути прапор цієї держави. А це де повинен бути наш прапор.

Зачиняй! Ми зачиняєємо кордон. І знак "стоп" поставимо зараз. Гоптівка перейшла під контроль ЗСУ. 130-й бат передає привіт всьому народу України. Слава Україні! - Героям слава!

Генштаб повідомив - російські окупанти поспіхом тікають з позицій на Харківщині та вивозять із собою награбоване. Зокрема, майже 150 солдатів рф виїхали колоною з Борщової та Артемівки на двох автобусах, одній вантажівці та майже двох десятках викрадених легковиках.

Але найголовніше - важку техніку та снаряди - залишають на позиціях. Такий собі ленд-ліз від окупанта.

Разом із загарбниками - тікають й колаборанти. Є й затримані. У Куп'янську - арештували поліцейського з Балаклії, який перейшов на бік ворога і намагався втекти. За ґрати потрапили й російські вчителі, які приїхали на окуповані території.