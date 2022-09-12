Безліч домоволодінь в Україні найближчої зими можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії. ООН зі свого боку докладає зусиль для пом'якшення можливих наслідків.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє прес-служба генерального секретаря ООН.

"Що стосується зими, то ми, звичайно, стурбовані проблемами з доступом до енергії для великої кількості домогосподарств, що спричинить руйнівні наслідки. Тому ми працюємо з українською владою щодо підтримки програм зимівлі та захисту населення, а також за будь-якими напрямками, які допоможуть пом'якшити наслідки", - заявив Дюжаррік.