Внаслідок удару по Миколаєву в ніч на неділю постраждало дев'ять цивільних

Масований обстріл Миколаєва. Ворог в ніч на неділю поцілив в житловий сектор Березнегуватської громади. З десяток людей отримали поранення. А вчора вдень крилаті ракети прилетіли у цивільні будинки Вознесенська. Місто за 30 кілометрів від Южноукраїнської АЕС. Постраждалих четверо.

Про ситуацію в обласному центрі - розкажуть наші кореспонденти.

Хтось виносить бите скло, хтось розгрібає завали у квартирі, хтось вивозить вціліле майно. Жителі цієї п'ятиповерхівки з ночі на ногах.

Сергій, мешканець зруйнованого будинку:

В пол 3 случилось. Доля секунды. Влетело - спальня, двери, лоджия. Доля секунды. Потом крики. Домашние животные побежали.

Під час вибуху летіло все - і скло, і шматки стін. А цей чоловік просто спав під вікном. В нього розсікло голову та плече. Те, що залишилося від квартири, допомагають зібрати родичі.

Григорій, родич потерпілого:

Бачите? Це все вивалило. Тут вікон немає. Лоджия впала.

Все вимкнуло, все попробивало, ні світла, ні газу. Жить нема де.

Після вибуху - одного під'їзду просто немає, в ньому всі вікна повилітали, а балкони позривало, показує голова ОСББ Руслан Бузик. Решта будівлі вціліла, але має значні пошкодження. Мешканців у будинку залишилося мало, тому постраждалих не так багато, як могло бути.

Руслан Бузик, голова ОСББ зруйнованого будинку:

Около 10 в том подъезде. Но слава Богу все живы. Двое с травмами, но все нормально.

Вирва від снаряда просто у дворі. Більшість автівок, що були припарковані біля будинку, перетворилися на металобрухт. Але найбільше мешканці переймаються через покрівлю, її тепер теж не має.

Руслан Бузик, голова ОСББ зруйнованого будинку:

Сейчас самое главное - крыша, потому что будет ще дождь. Потом пленочкой зашиться. Потому что у нас много стареньких, надо им помогать.

Ударна хвиля була настільки потужною, що шматки п'ятиповерхівки докинуло у сусідній приватний сектор. Пані Наталія радіє, що її 100-річний будиночок - витримав.

Наталя, мешканка пошкодженого будинку:

Полетела крыша к нам во двор вся. Во дворе балки - сильнейший был удар. Повылетали окна. Еще не знаем, что с крышей. В том доме даже крышу снесло.

Загалом внаслідок удару по Миколаєву в ніч на неділю постраждало дев'ять цивільних. Люди й досі не розуміють, чому російська армія цілить у їхній спальний район - адже тут немає навіть якихось підприємств.