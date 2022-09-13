Контрнаступ на Харківщині: Маляр назвала мету ЗСУ [ Редагувати ]
На північному сході Харківської області України тривають бої. Українські війська домагаються хороших успіхів, тому що їх сили високо мотивовані, а операція добре спланована.
Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише Reuters.
Метою є звільнення Харківської області і далі - всіх територій, окупованих РФ. Бої тривають в Харківській області. Поки рано говорити про те, що над Харківською областю встановлено повний контроль.
Маляр додала, що Україна прийняла рішення продовжувати операцію в Харківській області у зв'язку з досягнутими успіхами.
Наша сила полягає в тому, що ми дуже мотивовані і ретельно плануємо операції.
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