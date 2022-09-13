На північному сході Харківської області України тривають бої. Українські війська домагаються хороших успіхів, тому що їх сили високо мотивовані, а операція добре спланована.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише Reuters.

Метою є звільнення Харківської області і далі - всіх територій, окупованих РФ. Бої тривають в Харківській області. Поки рано говорити про те, що над Харківською областю встановлено повний контроль.

Маляр додала, що Україна прийняла рішення продовжувати операцію в Харківській області у зв'язку з досягнутими успіхами.