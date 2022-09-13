Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів про хід відновлення інфраструктури на деокупованих територіях нашої держави.

"Роботи з відновлення не зупиняються. Але, не зупиняється і ворог, щодня обстрілюючи Україну. Вже зафіксовано понад 86 000 зруйнованих об’єктів по всій країні. Всі вони внесені в онлайн-платформу, де можна відстежувати статус відновлення. Для того, щоб пришвидшити відбудову ми створили Fast Recovery Plan. 13% зруйнованих об'єктів почали відновлювати власними силами, але коштів бракує", - зазначив він.

Тимошенко додав: "Після низки консультацій з партнерами, прийшли до висновку створити Фонд відновлення України. Це інструмент прозорого отримання та ефективного управління й використання міжнародної допомоги на відновлення зруйнованої інфраструктури України. Це спільний проєкт з нашими партнерами. 75% членів наглядової ради – представники донорів, а керівника Фонду призначатимуть наші партнери. 100% звітності буде в публічному доступі. Фонд має запрацювати вже в кінці листопада - на початку грудня цього року. Наша мета - повернути наших людей додому та відновити нашу країну! І, звичайно, перемогти росіян".