Дотепер Німеччина робила усе, щоб її навіть не запідозрили у мілітаризації.

Німеччина планує посилити військову міць. І звісно, ключову роль у цьому зіграла війна в Україні. Уряд Німеччини, який раніше був категорично проти мілітаризації і навіть скорочував чисельність армії, тепер кардинально міняє стратегію національної безпеки. І вже презентував план оновлення обороноздатності. Що той передбачає? І хто закликає Шольца надати нам танки та бойові машини піхоти? І чи є вже відповідь канцлера? Про все це далі розкаже Тетяна Логунова.

Не тільки економічна, але й військова міць. Німеччина повинна стати лідером в оборонній сфері. Це ключовий пункт нової стратегії національної безпеки, яку розробив і презентував уряд країни.

Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини:

Розмір Німеччини, її географічне положення та економічна потужність роблять нас провідною державою, хочемо ми цього чи ні. В тому числі, і у військовій сфері. Це велика відповідальність. Ми повинні дати відповіді на запитання: чи будуть німецькі військові там, де потрібні? Чи дійсно Німеччина здатна захистити союзників по НАТО?

Чути таке від німецьких політиків - і досі вкрай незвично. Дотепер Німеччина робила усе, щоб її навіть не запідозрили у мілітаризації. Скорочувала чисельність армії, не модернізувала озброєння та й взагалі не інвестувала в бундесвер. Напад росії на Україну змусив німців кардинально переглянути свою позицію. Тепер вони хочуть забезпечувати безпеку та стабільність в цілому регіоні.

Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини:

Німеччина та інші європейські держави залежать від миропорядку, який не можуть забезпечувати самостійно. Безпеку гарантує наш найважливіший союзник - Сполучені Штати. Однак нині США вимушено зосередили свою увагу на Тихоокеанському регіоні і, можливо, більше не зможуть гарантувати Європі той захист, до якого вона звикла. Висновок очевидний. Європейці, і особливо ми, німці, маємо продемонструвати таку військову міць, щоб іншим державам навіть не спало на думку на нас нападати.

Програмну і трохи пафосну промову міністра від правлячої соціал-демократичної партії вже розкритикували партнери по коаліції. Мовляв, яке лідерство? Надайте спочатку необхідну військову допомогу Україні.

Більше зброї для Києва. Зелені та ліберали - політичні сили, які входять до урядової коаліції, закликають канцлера збільшити військову допомогу Україні. Щоб підтримати успішний контрнаступ ЗСУ і допомогти нашій армії ще до зими звільнити якомога більше окупованої території.

Мова йде, в першу чергу, про поставки важкої зброї. А саме танків Leopard 2 та БМП Marder. Цю техніку офіційний Київ вже давно просить у Берліна, однак той її не дає. Канцлер Шольц пояснює: досі жодна країна не поставила бойові танки чи машини піхоти західного виробництва Україні напряму. Німеччина - не виняток. Вона теж не ухвалюватиме це рішення самостійно, без консультацій з союзниками. Усе інше - дасть без вагань.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми усіляко підтримували Україну зброєю. Ми надали дуже ефективне озброєння, яке змінює ситуацію, особливо зараз, у поточних бойових діях.

Тим часом, стало відомо, коли Україна отримає від Німеччини надсучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T - з їх допомогою можна збивати бойові літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Два комплекси надійдуть до кінця цього року. Ще два - на початку наступного.