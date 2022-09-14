Запалити світло у темряві. Із такою метою на сцені запорізького театру зібралися актори інклюзивної трупи. На власному прикладі вони вже не раз доводили - попри усі складнощі в житті можливе усе. Вистава, яку презентували, теж розповідає про долі людей та проблеми, які їм доводиться вирішувати.

Як актори готувалися до виступу та чи сподобалася п'єса глядачам? Дивіться далі.

Актори інклюзивного театру "Рівні можливості" зібралися на сцені вперше за півроку. Тривають останні приготування, адже прем'єра вже за декілька хвилин. Учасники трупи кажуть, із початком повномасштабної війни припинили усі зустрічі. І від того - ставало лише важче.

Маріанна Смбатян, режисерка інклюзивної трупи :

Коли перші етапи, ми не могли бачити один одного, ми дуже сумували і нам дуже не вистачало цих емоцій, творчості.

З часом творчі збори поновились. Спочатку репетиції проводили онлайн, потім наживо. І нарешті представили глядачам результат своєї роботи.

Діанку, привіт! - Привіт, тітонько Зіна. -Тут Сонечка дзвонила, сказала салат готує за моїм рецептом. Обіцяла пригостити.

Для деяких акторів вистава "Світло у темряві" не нова, втім сценарій повністю змінили, каже режисерка Маріанна Смбатян. Це історія про сусідів у будинку, але за дверима кожного - криється своя драма. Тут одночасно і про домашнє насильство та згубні звички, і про проблеми підлітків. А ще про добро, любов та бажання жити попри будь-яку життєву темряву.

Маріанна Смбатян, режисерка інклюзивної трупи:

Надихає на боротьбу, на віру в себе, на емпатію, на те, щоб кожна людина замислилась, що так тобі буває важко, але тому, хто поруч з тобою теж буває важко і можливо, якщо ви підтримаєте один одного, ви зможете прийти до перемоги.

Частина акторів - люди з інвалідністю. Попри загрози війни, вони залишилися та займаються улюбленою справою. В'ячеслав щотижня приїздить на репетиції із Марганцю. Аби не запізнитися на творчі збори встає о четвертій ранку.

В'ячеслав Кусовський, актор інклюзивної трупи:

Це допомагає, як я, сказав відволіктися і стати причетним до чогось великого, відволіктися від проблем, особливо зараз в військовий час, особливо в Марганці, який регулярно обстрілюють

Марія Корхова, акторка інклюзивної трупи:

На жаль, у нас дуже мало театрів, які, в яких грають люди з інвалідністю та взагалі мало меропріятій, якійсь і такі меропріятія, як у нас вони дуже потрібні,

І хоч на сцені непрофесійні актори, до кожної своєї ролі, навіть маленької, вони ставляться відповідально і викладаються на повну.

Інна Крамаренко, акторка інклюзивної трупи:

Очень сильно переживаешь за свою роль, за то, чтобы все правильно сделать, все, но когда ты уже на сцене, ты уже такой, ты уже не думаешь об этом страхе, о чем-то, ты живешь.

Учасники трупи кажуть, цією виставою хотіли трошки відволікти глядачів від буденності.

Анастасія Самойленко, акторка інклюзивної трупи:

Хочемо зігріти їх душі своєю творчістю, це такий наш слоган вже. Дуже важливо, як-то розслабитися і побути в іншій атмосфері.

І глядачі старання акторів оцінили.

Христина, глядачка:

Мені дуже подобається, дуже цікаво, для мене це щось таке нове, тому вони дуже добре грають, мені дуже подобається.

Цього разу задля безпеки показ був закритим.