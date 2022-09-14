ЗСУ звільнили село Киселівка на Херсонщині - облрада [ Редагувати ]
У вівторок, 13 вересня, українські захисники звільнили село Киселівка Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.
Вчора було деокуповано населений пункт Киселівка, яке знаходиться безпосередньо біля самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який сьогодні розділяє українську армію та місто Херсон, - це знаменита Чорнобаївка.
Водночас Генштаб ЗСУ поки не повідомляв про перехід Киселівки під контроль ЗСУ.
Раніше про відхід росіян з Киселівки писав американський Інститут вивчення війни, але це спростовували представники окупаційної адміністрації Херсонщини. РосЗМІ публікували відео звідти, стверджуючи, що село залишається під контролем армії рф.
Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсона.
Нагадаємо, що українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією окупованої Херсонської області. Про це заявила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
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