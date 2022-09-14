Данілов розповів про втрати ЗСУ під час контрнаступу [ Редагувати ]
Під час контрнаступу ЗСУ зазнають вдесятеро менших втрат, ніж російська армія. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
Я можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших саме в цей період (контрнаступу - ред.) становлять один до дев'яти або один до десяти. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю.
Данілов назвав це "дуже цікавим показником", оскільки, за законами війни, сторона, яка наступає, зазнає набагато більших втрат, ніж та, яка обороняється.
Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі, ми ламаємо стереотипи і для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно вражені тією якістю роботи наших військових, наших цивільних та всього нашого суспільства.
14 вересня у Міноборони повідомили, що внаслідок контрнаступу ЗСУ з 6 вересня у Харківській області звільнено близько 8500 кв. км території та 388 населених пунктів.
За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 вересня, втрати росіян у війні проти України становили 53 650 людей убитими.
Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ став топ-темою у світі. "Подробиці" писали про те, що дасть Україні прорив на Харківщині.
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