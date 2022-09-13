І повертаємося до топ-теми останнього тижня і нашого випуску. Контрнаступ Збройних сил України. До речі, він став топ-темою і в світі. Військові експерти буквально аплодують успіхам нашої армії. І роблять прогнози: щодасть у подальшому прорив на Харківщині у стратегічному, і тактичному планах.

Із провідними британськими аналітиками поговорила наша Світлана Чернецька - у Лондоні.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Лише за тиждень українським воякам вдалося повернути майже всю Харківську область. Ця контратака стала абсолютною несподіванкою для росіян. Вони розбігалися, покидаючи цінну техніку та амуніцію. На війні наступати - завжди важче, ніж оборонятися. І людей потрібно більше, і оснащення... Тож коли Київ оголосив про наступ на Херсон - у королівському інституті оборонних досліджень Великої Британії не прогнозували швидких успіхів. Але, як виявилося, головні події почали розвиватися зовсім не там, куди вказувало українське командування.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Я підозрював, що наступним кроком може бути прорив одного з російських флангів і розгортання сил, як це було навколо Києва. Але чого я не міг собі уявити, що це відбудеться завдяки одній із найвеличніших обманних операцій, проведених військовими, за всю історію. Бо Україна начебто зосереджувала всі свої ресурси на південно-східний фронт - оголосили визволення Херсона, плюс оті зухвалі удари по Криму. Отже росіяни, побачивши докази таких серйозних атак в цьому секторі, почали виводити сили з центру та північно-східного фронту, щоби підсилити південь. Фланг залишили, по суті голим, на підтримку дали росгвардією. Тож коли українці вдарили по ньому - змогли вщент розтрощити ешелон.

І цей успіх - слід розглядати в значно ширшому контексті, наполягає аналітик. Бо окрім повернутих земель, українці змогли завдати ще й нищівного морального удару армії окупантів. Бо все-таки раптовий відхід у паніці - доволі рідкісне явище на війні. Покинути зброю і втекти з поля бою - вважається ганебним, особливо в такій армії, як російська. Яка нібито мала бути однією із найсильніших у світі. А оскільки Москва не відпустить цих людей додому зализувати рани, а відправить на інші ділянки фронту, то цей переляк почне розноситися, наче інфекція. Та й на окупованих територіях росіянам стане важче встановлювати контроль і знаходити колаборантів.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, автор книг із сухопутної війни:

Цей контрнаступ дає надію українцям на окупованих територіях, що їх можуть врятувати. А значить, менш вірогідно, що люди будуть погоджуватися співпрацювати з російською адміністрацією. Також ці люди на окупованих територіях матимуть натхнення надавати більше підтримки партизанським угрупованням і, до прикладу, більше ризикувати, збираючи дані для української розвідки.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Принаймні, коли вони втікали з-під Києва, вони могли собі пояснити, що нібито він їм і не треба був, а тут інакше. Ізюм та річка Оскіл були ключовими точками для російської ідеї переднього захисту. Тож їхня втрата не зможе бути виправданою нічим. Жодні війська передової не повірять, що все по плану, ними добре керують, тепер вони знатимуть, що майбутні поразки можливі. І сумніви вражатимуть дедалі більше вояків. І тепер ті, хто тікав з-під Києва, скажуть, із нами все це теж було. То виявляється, це не було перегрупування, це був провал. Тож найтупіші російські солдати почнуть усвідомлювати, що їх використовують. І почнуть думати - чи йти здаватися, чи кинути все і тікати до російського кордону.

Обидва експерти погоджуються, що навряд чи Росії вдасться повернути собі Харківську область. Бо це потребувало б надто масштабного маневра з перекидання військ. Але ж послаблювати інші фланги Москва теж не може собі дозволити. Тому найімовірніше, окупанти терміново створюватимуть нову лінію оборони. Захищатися доводиться і російському керівництву. Українська контратака збурила прихильників війни.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, автор книг із сухопутної війни:

Це категорично великий успіх для України і українських Збройних сил. Він додає ще більше тиску на моральний дух росіян і ще більше політичного тиску на Путіна. Ми говоримо про російських так званих "голубів" та "орлів" війни. Голуби ніколи не вірили, що війна - це вихід, і Путін доволі успішно утискав цю когорту. Але проблема для Путіна зараз від наростаючої критики з боку орлів, з боку націоналістів, праворадикалів, які вірять у війну і підтримують її, але все більше критикують те, як її проводять.

Аналітики підтверджують масштабні здобутки техніки та амуніції, яку окупанти просто кидали, тікаючи. А британська розвідка каже про великі втрати елітної першої гвардійської танкової армії РФ. Саме її вивели з Харківщини на днях. Це те оперативне об'єднання, яке б мало обороняти Москву та протистояти військам НАТО. Щоби відновити бойовий потенціал, Росії знадобляться роки, важають у Міноборони Британії.